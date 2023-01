Pitäisikö talvinopeusrajoituksista luopua? Väylävirastossa asiaa pohditaan pian – tätä mieltä ovat autoilijat

Se on laskenut, että onnettomuusriski kohoaa pimeällä kaksinkertaiseksi ja liukkaalla moninkertaiseksi verrattuna päivänvalossa ja sulalla kelillä ajamiseen.

Nopeusrajoituksiin voi tulla muutoksia

Taustalla on Väyläviraston viime vuoden lopulla aloittama nopeusrajoitusohjeistuksen päivitys, jossa vuodelta 2009 peräisin oleva ohje saatetaan ajan tasalle. Päivitysurakka käynnistyi viime vuoden lopulla, ja uuden ohjepaketin käyttöönotto tapahtunee 2024.

Tavoitteena on selvittää, onko nopeusrajoitusohje johdonmukainen, ja ovatko nopeusrajoitukset linjassa tämän päivän liikenne- ja ympäristöolosuhteiden kanssa.

Tarve uudelle ohjeistukselle on syntynyt muun muassa lainsäädännön muutosten, uuden liikenneturvallisuusstrategian sekä kiristyvien päästötavoitteiden myötä.

– Työhän on vasta alkamassa, eli sinällään on vähän ennenaikaista sanoa, mihin suuntaan mahdolliset tarkistukset tehtäisiin, Anttila toteaa.

Ohje ELY-keskusten käyttöön

– Niin kauan kuin maanteiden miljardien eurojen korjausvelkaa ei saada kuitattua, nopeuksia todennäköisesti alennetaan. Tämä on toki hyvä asia liikenneturvallisuudelle, Anteroinen totesi Keskisuomalaiselle.

Väylävirastossa käynnistynyt työ ei tule ottamaan kantaa yksittäisien tieosuuksien nopeusrajoituksiin, vaan tarkoituksena on luoda ohjekokonaisuus, jota esimerkiksi ELY-keskukset toimeenpanevat nopeusrajoituksia tiekohtaisesti määrittäessään.

Luovutaanko erillisistä talvi- ja kesänopeusrajoituksista?

Talvi- ja pimeänajan nopeusrajoitusten kokeilut aloitettiin Suomessa vuonna 1987. Päätös laajemmasta käyttöönotosta syntyi paria vuotta myöhemmin, ja ensi kertaa nopeuksia laskettiin koko maassa syyskuussa 1991. Jo alkuvuodesta 1992 käytännöstä päätettiin tehdä pysyvä, eli nykyisenkaltainen talvi- ja pimeänajan nopeusrajoitusmalli on ollut käytössä tasan 30 vuotta.

Anttila korostaa, että kyse ei ole pelkästään lumisen ajan nopeusrajoituksesta, vaan myös pimeä vuodenaika on peruste nopeusrajoituksen alentamiselle.

Tienkäyttäjät kannattavat erillisiä nopeusrajoituksia

Anttilan mukaan tienkäyttäjien mielipidettä aiheesta on aina silloin tällöin kysytty, ja erillisillä kesä- ja talvinopeusrajoituksilla on vahva kannatus.

Nykyjärjestelmässäkään ei isoa vikaa

– Nykyinen järjestelmä on ollut kuitenkin aika toimiva, ja jos ajatellaan nimenomaan näitä eri tavoitteita, niin niihin peilaten nykyinenkin nopeusrajoitusjärjestelmä toimii kohtuullisen hyvin.

– Se, mitä me tässä päivityksen yhteydessä halutaan varmistaa, on riittävä ja päivitetty tietopohja siitä, mitkä ovat vaikutukset matka-aikaan ja turvallisuuteen. Myös päästöihin liittyvät vaikutukset ovat sellaisia, missä on ilman muuta tarpeen lisätietoakin kartoittaa.