Lahdenväylän ulosajon takia kuoli toinenkin henkilö

Ensimmäinen kuolonuhreista menehtyi onnettomuuspaikalla sunnuntaina.

Helsingissä Lahdenväylällä eilen sattuneessa ulosajossa kuoli kaksi ihmistä, kertoo tutkinnanjohtaja Anssi Enqvist Helsingin poliisilaitokselta STT:lle.

Autossa oli neljä parikymppistä aikuista, joista yksi kuoli onnettomuuspaikalla. Toinen uhri kuoli myöhemmin sairaalassa. Uhrit olivat Enqvistin mukaan mies ja nainen.

Lisäksi onnettomuudessa loukkaantui vakavasti yksi matkustaja. Auton kuljettaja selvisi lievemmillä vammoilla.

Auto oli Enqvistin mukaan pyörähtänyt ympäri ja ainakin uhrit olivat lentäneet törmäyksen voimasta autosta ulos.

