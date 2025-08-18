Finnairin lauantaisen onnettomuuden syy selvisi

0:36imgDaniel kuvasi näyn ikkunasta, kun Finnairin koneen potkuri osui maavirtalaitteeseen.
Julkaistu 33 minuuttia sitten(Päivitetty 3 minuuttia sitten)
Toimittajan kuva

Mikko Kormilainen

mikko.kormilainen@mtv.fi

STT

Puolan Gdanskiin lähdössä olleen Finnairin ATR-koneen potkuri osui maavirtalaitteeseen lauantaina Helsinki-Vantaan lentoasemalla. 

MTV Uutiset kertoi lauantaina, että Finnairin koneen potkuri osui maavirtalaitteeseen ja haastatteli Daniel Saghyä, joka näki Finnairin potkurikoneen turman lähietäisyydeltä. 

– Osa istui rauhallisesti paikoillaan, mutta totta kai osa oli aluksi shokissa ja osa ihmisistä itki. Oli onni onnettomuudessa, että kone liikkui niin hitaasti eikä matkustajille käynyt mitään, Saghy kertoi MTV Uutisille lauantaina.

Lue myös: Daniel istui jo lentokoneessa, kun hetkeä myöhemmin rysähti – ”Ihmiset itkivät”

Vaaratilanteeseen joutuneen lentoyhtiö Finnairin koneen seisontajarru oli jäänyt pois päältä, kertoo Onnettomuustutkintakeskus viestipalvelu X:ssä.

Finnair kertoi lauantaina, että Puolan Gdanskiin lähdössä olleen matkustajakoneen potkuri osui Helsinki-Vantaan lentoasemalla maavirtalaitteeseen ja vaurioitui. Finnairin mukaan potkuri osui laitteeseen, kun kone liikkui käynnistyksen jälkeen eteenpäin.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos kertoi lauantaina, että koneessa oli 68 ihmistä.

Tutkinnassa usein vastassa "reikäjuusto"

Otkesin viestintäpäällikkö Tiina Bieber ei halua ottaa kantaa siihen, kenen vastuulla seisontajarrun käyttö on.

– Meillä tulee tutkinnassa usein niin sanottu reikäjuusto, eli jossakin kohtaa on jäänyt yksi tai useampi asia tekemättä, ja saattaa olla, että se ketjuttuu, Bieber sanoo STT:lle.

Bieberin mukaan ulkoparkissa olevan lentokoneen edessä on seisontapukit, jotka poistetaan ennen lähtöä. Seisontajarrun pitäisi estää koneen liikkuminen.

– Tässä on käynyt niin, että kone on liukunut jonkin matkaa eteenpäin, kun koneen tyhjäkäynti alkoi, ja kone osui maavirtalähteeseen.

Myöskään Finnairin Tallqvist ei halunnut kommentoida seisontajarrun käyttöön liittyviä vastuukysymyksiä.

Lisää aiheesta:

Daniel istui jo lentokoneessa Helsinki-Vantaalla, kun hetkeä myöhemmin rysähti – "Ihmiset itkivät"Norwegianin lennolla vakava vaaratilanne – kaksi loukkaantuiOtkes ei aloita varsinaista tutkintaa Imatran lentoturmasta – onnettomuuden syynä ilmeisimmin moottorivikaMatkustajakone laskeutui aamulla Helsinki-Vantaalle rikkinäisellä renkaalla – kyydissä 86 ihmistä: Tutkinta aloitettuHelsinki-Vantaalla eilen sattunut vaaratilanne puhututtaa asiantuntijoita – tuliko tieto liian myöhään? "Tähän päivään mennessä sellaista puhelua ei ole tullut"Vaaratilanne Helsinki-Vantaan lentokentällä: Matkustajakone laskeutui varatulle kiitotielle – "Lennonjohto antoi Norwegianin koneelle ylösvetokäskyn, mutta siihen ei reagoitu"
FinnairLento-onnettomuudetLentokoneetHelsinki-VantaaKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Finnair