Nopeusrajoitukset alas ja pyöräilyyn promilleraja? EU:n liikenneturvallisuusvisio kalpenee Suomen omalle: "Kunnianhimoa tarvitaan"

Tänään torstaina on julkistettu valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuuden kehittämisestä. Osana 103-kohtaista toimenpideohjelmaa tullaan selvittämään muun muassa promillerajan asettamista polkupyöräilyyn. Myös nopeusrajoituksia on tarkoitus alentaa paikoissa, joissa on runsaasti kevyttä liikennettä.