Poliisi ohjaa liikennettä pelastustoimenpiteiden ajan Kehä ykkösellä

Julkaistu 7 minuuttia sitten
Johanna Pakarinen

Poliisi tiedottaa ihmisen pudonneen ylikulkusillalta ja ajokaistoja suljettiin liikenteeltä maanantai-iltapäivänä Kehä ykkösellä. 

Poliisi sai hätäkeskukselta maanantaina puoli viiden aikaan iltapäivällä tehtävän, jonka mukaan henkilö oli pudonnut ylikulkusillalta Kehä ykköselle.

Poliisin mukaan tarkempi tapahtumapaikka on lännen suuntaan Pukinmäenkaaren ja Tuusulanväylän liittymän välillä. Poliisin mukaan ajokaistoja on suljettu liikenteeltä pelastustoimenpiteiden ajan ja poliisi ohjaa liikennettä. 

