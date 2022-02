Pariskunta luuli lentäneensä Kööpenhaminaan, mutta "bonjour" paljasti totuuden

Brittipariskunta ei halunnut lomaa Ranskassa, mutta sinne he joka tapauksessa päätyivät. Kööpenhaminaan matkalla ollut pari päätyi sekaannuksen vuoksi Ryanairin kyydissä aivan väärään maahan, kertoo Manchester Evening News .

"Lähtöaika oli mennyt jo, joten juoksimme portille..."

Pääsivät koneeseen juuri ajoissa

Bonjour-tervehdys paljasti totuuden

– Oli naurettava sokki laskeutua johonkin Pariisin lähistölle, kun on menossa Kööpenhaminaan. Haluaisin tietää, miten tämä tapahtui, Simon kommentoi.

Viettivät loman Ranskassa – haluavat silti korvauksia

Oli myöhäinen ilta. Simon ja Emma joutuivat majoittumaan Pariisiin, ja he haluaisivatkin nyt sekä anteeksipyynnön että korvauksia Ryanairilta. Simon oli jo lentoa seuraavana aamuna yhteydessä yhtiöön, ja häntä kehotettiin täyttämään palautelomake netissä. Hän kertoo toimineensa ohjeen mukaan, mutta mitään ei ole kuulunut.

Ryanair: Matkustajan vastuulla varmistaa, että hän on nousemassa oikeaan koneeseen

Ryanair ei kommentoinut tapausta, mutta yhtiön mukaan matkustajan vastuulla on varmistaa, että hän on nousemassa oikeaan koneeseen. Yhtiön mukaan matkalla koneeseen on useita pisteitä, joista koneen määränpää selviää; sen näkee esimerkiksi matkalipusta ja infonäytöiltä.