Legendaarinen Yksin kotona -elokuvatalo tarjolla yöpyjille – tältä sisällä näyttää

Tämä jenkkitalo lienee kerännyt katseita jo vuodesta 1990 alkaen – ja nyt pääsemme kurkistamaan myös sen sisälle! Legendaarisista Yksin kotona -elokuvista tuttu talo on tullut tarjolle Airbnb-sovellukseen.

Tuttu Yksin kotona -elokuvista

Talo on sisustettu täydelliseen jouluasuun; tarjolla on teemaan sopivia herkkuja, kuten pizzaa ja mikroaterioita. Lego-settejäkin on tarjolla rakentelua varten.