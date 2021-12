Omikronin leviäminen osui vuoden vilkkaimpaan aikaan lentoliikenteessä: Kaaos kentillä jatkuu – liki 3000 lentoa peruttu tänäänkin

Tänään maanantaina peruttuja lentoja on ollut yli 2800, kertoo CNN , ja niistä noin 1000 Yhdysvalloissa. Myös myöhästyneiden lentojen määrä on huikea: lähes 11 000.

Omikronvariantin nopea leviäminen on sairastuttanut lentohenkilöstöä lentäjistä matkustamohenkilökuntaan. Pandemiatilanteen kiihtyminen on tullut huonoon aikaan, sillä joulu on vuoden vilkkainta aikaa lentoliikenteessä.