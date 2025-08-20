Air Baltic -lentoyhtiön johtoon suomalainen

Hildén on toiminut aiemmin johtotehtävissä useissa lentoyhtiöissä.
Latvialaisen lentoyhtiön Air Balticin toimitusjohtajaksi on nimitetty suomalainen Erno Hildén. Hän aloittaa tehtävässä 1. joulukuuta.
Hildén toimi kesäkuuhun asti SAS:n johtoryhmän jäsenenä, konsernin varatoimitusjohtajana ja talousjohtajana. Aiemmin hän on työskennellyt johtotehtävissä Saudi Arabian Airlines Groupissa sekä Finnairissa.
Joulukuuhun asti Air Balticia johtaa edelleen väliaikainen toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen Pauls Calitis.
Air Baltic liikennöi yli 130:tä reittiä Riiasta, Tallinnasta, Vilnasta, Tampereelta ja kausiluonteisesti Gran Canarialta.
Asiasta kertoi aiemmin Kauppalehti.