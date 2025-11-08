Suomen Pankin vanhempi neuvonantaja ei pidä Gunvorin Teboil-ostotarjouksen peruuntumista suurena yllätyksenä.

Venäläistaustainen Gunvor perui perjantaina ostotarjouksensa venäläisen öljy-yhtiö Lukoilin kansainvälisistä omistuksista, mukaan lukien Teboilista.

Suomessa toimiville Teboil-yrittäjille päätös tarkoittaa epävarmuuden jatkumista.

Suomen Pankin vanhempi neuvonantaja Laura Solanko ei pidä Gunvorin ostotarjouksen peruuntumista suurena yllätyksenä.

– Tämä on signaali siitä, että Yhdysvallat pitää itsellään oikeuden harkita, ovatko kaupan osapuolet sellaisia, että lupa voidaan antaa.

– Nyt katsottiin varmaankin, että Gunvorilla on historiansa takia niin paljon yhteyksiä Venäjän poliittiseen johtoon, ettei lupaa haluttu antaa.