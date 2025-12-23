Asiantuntijat näkevät myös pieniä positiivisia merkkejä taloudessa synkistä työttömyysluvuista huolimatta.

Tilastokeskuksen tuoreet työttömyysluvut eivät saa asiantuntijoita iloitsemaan.

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist toteaa marraskuun työllisyystilastojen olevan odotuksiakin heikompia.

– Harva ennusti vielä erityisen myönteisiä uutisia työmarkkinoilta, mutta työttömyyslukemat olivat matalalle viritettyjä odotuksiakin heikompia. Työttömyys on noussut selvästi korkeammalle tasolle kuin koskaan ennen 2000-luvulla, sanoo Appelqvist tiedotteessa.

Työttömien määrä oli Tilastokeskuksen tuoreiden lukujen mukaan edelleen kasvussa marraskuussa.

Työttömiä oli 50 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen trendi jatkoi myös kasvuaan ja kipusi 10,6 prosentin lukemaan.

Jukka Appelqvist sanoo lukujen olevan odotettuakin heikommat.MTV Uutiset

Hypon pääekonomisti Juho Keskinen kuvaa työmarkkinoiden tilaa kaksijakoiseksi.

– Työttömyys on kivunnut korkeaksi, mutta työllisten määrä on pitänyt pintansa pidemmän aikavälin historiavertailussa, Keskinen toteaa tiedotteessa.

Suomen Yrittäjien johtava ekonomisti Petri Malinen taas toteaa, että Suomeen on syntynyt negatiivinen kierre.

– Korkeana pysyvä työttömyys horjuttaa kuluttajien luottamusta, mikä osaltaan hillitsee yksityistä kulutuksen kasvua. Heikkona pysyvä yksityinen kulutus hidastaa taas työllisyyden elpymistä, Malinen sanoo tiedotteessa.

Milloin helpottaa?

Hypon Keskinen toteaa, että yritysten luottamus on kuitenkin kohentunut rakennusalaa lukuun ottamatta.

– Työmarkkinoilta on perusteltua odottaa asteittain rohkaisevampia lukuja ensi vuoden aikana, Keskinen arvioi.

Appelqvist odottaa työttömyyden hyviä uutisia vasta pitkälle ensi vuoden puolelle. Erityisen huolestuttavana Appelqvist pitää pitkäaikaistyöttömien määrää, joka korjaantuu vasta talouden elpymisen kypsässä vaiheessa.

Myös positiivisia merkkejä

Asiantuntijat kuitenkin näkevät pieniä positiivisia merkkejä synkistä luvuista huolimatta.

– Työttömyysluvut ovat murheellista katsottavaa. Samalla täytyy muistaa, että työllisyys reagoi suhdannekäänteisiin pitkällä viiveellä, Appelqvist toteaa.

Hän sanoo, että työttömyys on usein korkeimmillaan siinä kohdassa, kun suhdanne on kehittymässä parempaan suuntaan.

Myös Hypon Keskinen toteaa, että työmarkkinat ovat kuitenkin tuoreista luvuista huolimatta mainettaan paremmat.

– Suhdanteen kohentuessa talouskasvun tekijöitä, eli työikäistä väestöä, on nyt maassamme eniten liki kuuteen vuoteen, Keskinen toteaa ja viittaa työperäisen maahanmuuton voimistumiseen, joka kasvattaa nyt työvoimaa.

Suomen Yrittäjien Malinen iloitsee siitä, että kuluttajien ostoskäyttäytymisessä on kuitenkin havaittavissa pieniä positiivisia merkkejä kuten se, että jouluun satsataan hieman enemmän tänä vuonna.

– Laskeneet korot ja matalana pysynyt inflaatio tukevat kuluttajien ostovoimaa ja kuluttajien luottamus omaan talouteen on kohentunut, hän sanoo.