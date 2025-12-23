Jouluna korostetaan, kuinka tärkeää on rauhoittua, mutta etenkin lapsiperheiden vanhemmilla joulu on yhtä suorittamista sekä odotusten täyttämistä ja tunteiden tasapainoilua.

Valtakunnan virallinen lastenkaitsija Pia Penttala kertoi MTV Uutisille, kuinka pyhästä selvitään järjissään ja vielä onnellisilla muistoilla. Supernanny-ohjelmasta tuttu Penttala kertoo saaneensa "järjettömän paljon" avunpyyntöjä ja viestejä viimeisten viikkojen aikana.

– En tiedä mikä tässä aikakaudessa on, mutta nyt halutaan onnistumisia. Halutaan tuottaa hyvää, erikoista ja ihmeellistä. Olen puhunut ja papattanut, että otetaanko vähän rennommin, Penttala kommentoi Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa.

Penttala myös harmitteli, että joulustressin hallinnasta olisi pitänyt tulla keskustelemaan jo syyslomalla ja "valmentamaan vanhempia rennoiksi". Mutta vieläkin ehtii, kunhan muistaa seuraavat Supernannyn ohjeet:

Odotukset mappi ö:hön. Lapsille joulukin on tietyllä tapaa arkea, lapsi elää hetkessä. Ne tulee, menee, elää ja haistaa ja maistaa. Jos lasta käskee pysymään paikallaan ja olemaan niin tai näin, kun on joulupöytä, kriisi on valmis. Onko lapsia pakko istuttaa koko pitkä joulupäivällinen paikallaan ja jakaa kaikki lahjat vasta sen jälkeen? Voisiko jotain jakaa jo ennen sitä, jotta kaikilla olisi suhteellisen kiva mieli. Jos lapsi pettyy lahjaansa, hän ei tarkoita pahaa lahjan antajalle. Lapsi ei osaa säädellä tunteitaan, eikä ole kiittämätön. "Onpa harmi, mutta muutakaan ei nyt ole" on aivan kelpo vastaus lahjaansa haukkuvalle lapselle. Aikuinenkin saa pettyä lahjaansa, minäkin monta kertaa. Mutta olisi julmaa sanoa koko perheen keskellä miehelle, että tällaisen sitten päätit ostaa. On hyvä kasvatuskeino myös se, että vaikka juhannuksena sanoo lapsellekin, että se isän ostama yöpuku oli ihan hirveä, mutta enhän minä sitä sanonut hänelle suoraan.

Pia Penttala kertoi myös vinkit ja sudenkuopat uusperheiden jouluun – paikalla kun tuolloin voi olla paljon lapsia, joille voi olla eri sääntöjä eri vanhempien luona.

– Uusperhejoulu ei ole helppo paketti. Valitettavan usein tunnelmaan liittyy äärimmäisiä ärsytyksen tunteita, jopa vihan tunteita. Se välittyy helposti lapsiin. Uusi pariskunta alkaa kinastella helposti. Näissä tilanteissa joulu on sellainen päivä, että jos sitä vietetään lasten juhlana, niin pitäkää huolta että se pysyy sellaisena. Älkää lähtekö vertaamaan.



Supernannylla oli myös ohjeensa joulupöydän tarjoiluihin. Perinteitä on hyvä ylläpitää, mutta joulupöytä rauhan takaamiseksi on syytä varmistaa, että myös lapsille on tarjolla heille maistuvaa ruokaa – vaikka sushia.

– Joulupöytä on tarkoitettu nautittavaksi. Kysykää lapselta, mitä haluatte joulupöytään. Tärkeintä joulurauhan syntymiseksi on, että lapsi on saanut syötyä. Lapsi voi muistella vielä vanhempana sitä, kuinka joulupöydässä sai lasin kokista ja jaffaa sekaisin. Tunteiden antaminen ja muistojen antaminen on äärimmäisen tärkeä ja olennainen osa joulua.