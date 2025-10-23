EU-johtajat pohtivat tänään torstaina, saadaanko Venäjältä jäädytetyt miljardit Ukrainan tueksi. Petteri Orpo puhuu medialle Brysselissä noin kello 10.15. MTV seuraa infoa tässä artikkelissa.
EU on päässyt juuri sopuun uusista Venäjän vastaisista pakotteista, kertoo uutistoimisto Reuters.
Tanskan jakaman tiedon mukaan EU:n 19. pakotepaketti sisältää öljyyn ja Venäjän varjolaivastoon liittyviä toimia. Lisäksi mukana on nesteytetyn maakaasun tuontikielto, joka on tärkeä askel kohti venäläisen energian täydellistä poistamista EU:sta.
Tanskan mukaan pakotteilla on todellisia vaikutuksia ja ne vahingoittavat Venäjän taloutta.
Etenkin Slovakia vitkutteli pakotepaketin hyväksynnässä aiemmin. EU-maat hyväksyivät paketin sen jälkeen, kun Slovakia luopui vastustuksestaan.
EU-maiden johtajat pohtivat Brysselissä tänään myös puolustusta ja Ukrainalle suunniteltua 140 miljardin sotakorvauslainaa.
Kokouksen isoimmat odotukset kohdistuvat Ukrainalle kaavailtuun lainaan, johon käytettäisiin Venäjältä jäädytettyjen varojen käteistuottoja.
EU-johtajilta toivotaan tänään poliittista tukea sille, että komissio lähtee valmistelemaan asiasta esitystä.
Suomesta kokoukseen osallistuu pääministeri (kok.)