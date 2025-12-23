Asiantuntijan mukaan hallituksen työllisyystoimet ovat vaikuttaneet karuihin työttömyyslukuihin.

Työttömyys kasvoi edelleen marraskuussa. Tilastokeskuksen mukaan työttömiä oli viime kuussa 276 000.

Lisäksi työttömyysasteen trendiluku kipusi uuteen ennätykseen, 10,6 prosenttiin.

Syvintä työttömyys on Itä-Suomessa.

Nordean ekonomistin Juho Kostiaisen mukaan suurin syy työttömyyden kasvuun on talouden heikkous.

– Eli työlle ei ole kysyntää. Yrityksillä ei ole tilauksia eikä kauppa käy, jolloin ei tarvita työvoimaa, Kostiainen kommentoi Seitsemän uutisissa.

– Lisäksi työmarkkinoille on tullut uutta työikäistä väestöä viime vuodenkin aikana noin 10 000 henkeä. Jos ei ole työpaikkoja, valitettavasti moni näistä jäävät työttömiksi.

Myös hallituksen työllisyystoimet ovat Kostiaisen mukaan vaikuttaneet asiaan.

– Niin nykyinen kuin edellinenkin hallitus ovat tehneet työvoiman tarjontatoimenpiteitä, eli ihmisten pitää hakea työpaikkoja ja on myös kannusteita hakea, kun tukia on jonkin verran leikattu. Tällöin aikaisempaa useampi hakee työpaikkaa, jolloin hän rekisteröityy myös työttömäksi työnhakijaksi, mikä vaikuttaa työttömyyden kasvuun, Kostiainen selvittää.

– Osittain myös työvoimapalveluiden ja tukityöllistettyjen työmäärä on vähentynyt, mikä on saattanut näkyä työttömyyden kasvussa.

Nuoret pahassa asemassa

Työttömiä on nyt 50 000 enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Kostiaisen mukaan luvuissa näkyvät etenkin nuoret.

– Eivätkä pelkästään kaksikymppiset, vaan myös kolme- ja nelikymppiset. Vanhemmissa ikäryhmissä, kuten 50–60 vuotiaissa, työttömyyden kasvu on ollut selvästi pienempää.

– Eli ne, keillä ovat pidemmät työurat ja vakaat työpaikat, ovat toistaiseksi kohtuullisen hyvin pitäneet työpaikkansa, mutta nuoret eivät ole löytäneet ensimmäistäkään tai toista työpaikkaa.

Kostiainen muistuttaa, että kun työllisyys alkaa parantua, nuorten työttömyys myös yleensä laskee nopeimmin.

Kostiaisen mukaan työllisyysluvut alkavat kohentua puolen vuoden viiveellä siitä, kun talous kääntyy kasvuun.