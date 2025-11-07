Yhdysvaltain valtiovarainministeriö syytti Gunvorin olevan Venäjän hallinnon sätkynukke.
Venäläistaustainen Gunvor-konserni vetää pois ostotarjouksensa venäläisen öljy-yhtiö Lukoilin kansainvälisistä omistuksista. Gunvor kertoi asiasta X-viestipalvelussa.
Teboilin omistava Lukoil ilmoitti viime viikolla sopineensa omistusten myymisestä venäläistaustaiselle Gunvorille. Myynnin taustalla ovat Yhdysvaltain ja Britannian Lukoilia vastaan asettamat pakotteet.
Kaupan toteutuminen olisi vaatinut ainakin Yhdysvaltojen pakoteviranomaisen hyväksynnän, sillä ilman sitä mikään länsimaissa toimiva pankki ei suostuisi tarjoamaan palveluitaan kaupan toteutumiseksi.
Gunvor on yksi maailman suurimmista raakaöljykauppiaista. Se on Kyprokselle rekisteröity energiayhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Sveitsissä. Sitä oli perustamassa vuonna 2000 venäläisoligarkki Gennadi Timtshenko, joka myi osuutensa yrityksestä vuonna 2014.
STT:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan Gunvorin yhteydet Venäjään ovat yhä vahvat.