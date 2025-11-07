Juuri nyt Avaa

Kaupan toteutuminen olisi vaatinut ainakin Yhdysvaltojen pakoteviranomaisen hyväksynnän, sillä ilman sitä mikään länsimaissa toimiva pankki ei suostuisi tarjoamaan palveluitaan kaupan toteutumiseksi.

Teboilin omistava Lukoil ilmoitti viime viikolla sopineensa omistusten myymisestä venäläistaustaiselle Gunvorille. Myynnin taustalla ovat Yhdysvaltain ja Britannian Lukoilia vastaan asettamat pakotteet.

USA: "Ei koskaan saa lupaa"

Ennen ostotarjouksesta vetäytymistä Yhdysvaltain valtiovarainministeriö oli syyttänyt Gunvorin olevan Venäjän hallinnon sätkynukke.

– Presidentti (Donald) Trump on tehnyt selväksi, että sodan on päätyttävä välittömästi. Niin kauan kuin (Venäjän presidentti Vladimir) Putin jatkaa järjetöntä tappamista, Kremlin sätkynukke Gunvor ei koskaan saa lupaa toimia ja tehdä voittoa, valtiovarainministeriön X-viestipalvelussa julkaisemassa viestissä luki.