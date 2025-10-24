Juuri nyt Avaa

Keskiviikkona Yhdysvallat määräsi tuntuvat pakotteet Lukoilille ja Rosneftille. Torstaina Finanssivalvonta totesi Lukoilin omistavan Teboilin täysimääräisesti, Helsingin Sanomat (HS) kertoi.

Lukoil lukeutuu Venäjän strategisten alojen yrityksiin, kuten muutkin energiayhtiöt. Täten se on näennäisestä yksityisomistuksestaan huolimatta käytännössä Venäjän presidentin Vladimir Putinin "sormen alla".

Teboilien kohtalo on "Putinin sormen alla" – tätä suomalaiset voivat Venäjältä nyt odottaa

– Strategisella sektorilla yksityisiä yhtiöitä ei Venäjällä ole. Päätöksenteko on Putinin sormen alla, Tynkkynen sanoo.

Erityisen vahvasti näin on Venäjän ulkopolitiikkaa sivuavissa kysymyksissä, Tynkkynen sanoo. Hän laskee Teboilin toiminnan Suomessa kuuluvan näihin.

Teboilin toiminnan jatkuminen Suomessa ja muualla Euroopassa näinkin pitkään Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen on "meidän häpeäpilkkumme", Tynkkynen katsoo. Huoltoasemien tuottamien voittojen avulla Venäjä on rahoittanut sodankäyntiään.

Öljy- ja energiasektorin osuus Venäjän valtion tuloista on Kremlin mukaan noin neljännes. Sen merkittävyydestä kertoo sekin, että sekä Yhdysvaltojen että EU:n pakotepaketit ovat pääosin kohdistuneet Venäjän öljyntuotantoa ja -vientiä vastaan.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja öljyjätti Lukolin presidenttinä vuodet 1993–2022 toiminut Vagit Alekperov vuonna 2006.AOP

Kremlin monet keinot

Halutessaan Venäjä voi painostaa Suomea ja muuta Eurooppaa Teboil-asiassa Tynkkysen mukaan monin keinoin.

Tynkkynen ei osaa arvioida, onko Lukoilin tapaus riittävän suuri ongelma Venäjälle, että Kreml ottaisi kovat keinot käyttöön.

Kreml voisi pyrkiä vaikuttamaan Teboil-asemien kohtaloon velkojien kautta. Jos Teboil ei pysty toimintaansa jatkamaan, jättää se todennäköisesti velkojaan maksamatta.

– Siellä on valitettavasti myös suomalaisia velkojia, jotka haluavat omansa pois. Nähtäväksi jää, miten he lobbaavat omia intressejään. Fakta on, että jonkinlaista roolia velat yhtälössä näyttelevät, Tynkkynen sanoo.