Kreml "pelaa peliään" Teboilinkin avulla, asiantuntija sanoo.
Venäjällä on monia keinoja vaikuttaa Suomen Teboil-asemien kohtaloon.
Asia voi kiinnostaa Kremlissä saakka, sillä Teboilin omistaa venäläinen öljyjätti Lukoil.
Lukoil lukeutuu Venäjän strategisten alojen yrityksiin, kuten muutkin energiayhtiöt. Täten se on näennäisestä yksityisomistuksestaan huolimatta käytännössä Venäjän presidentin Vladimir Putinin "sormen alla".
Näin arvioi Helsingin yliopiston Venäjän ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen MTV Uutisille.
Kuluva viikko on ollut vaikea Lukoilille.
Keskiviikkona Yhdysvallat määräsi tuntuvat pakotteet Lukoilille ja Rosneftille. Torstaina Finanssivalvonta totesi Lukoilin omistavan Teboilin täysimääräisesti, Helsingin Sanomat (HS) kertoi.
Tynkkysen mukaan on "harhainen kuvitelma", että Lukoil olisi päätöksenteoltaan yksityinen yhtiö siinä mielessä kuin asia lännessä ymmärretään.
– Strategisella sektorilla yksityisiä yhtiöitä ei Venäjällä ole. Päätöksenteko on Putinin sormen alla, Tynkkynen sanoo.
Erityisen vahvasti näin on Venäjän ulkopolitiikkaa sivuavissa kysymyksissä, Tynkkynen sanoo. Hän laskee Teboilin toiminnan Suomessa kuuluvan näihin.
– Venäjä pelaa peliään näiden kautta.
Teboilin toiminnan jatkuminen Suomessa ja muualla Euroopassa näinkin pitkään Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen on "meidän häpeäpilkkumme", Tynkkynen katsoo. Huoltoasemien tuottamien voittojen avulla Venäjä on rahoittanut sodankäyntiään.
Öljy- ja energiasektorin osuus Venäjän valtion tuloista on Kremlin mukaan noin neljännes. Sen merkittävyydestä kertoo sekin, että sekä Yhdysvaltojen että EU:n pakotepaketit ovat pääosin kohdistuneet Venäjän öljyntuotantoa ja -vientiä vastaan.
Venäjän presidentti Vladimir Putin ja öljyjätti Lukolin presidenttinä vuodet 1993–2022 toiminut Vagit Alekperov vuonna 2006.AOP
Kremlin monet keinot
Halutessaan Venäjä voi painostaa Suomea ja muuta Eurooppaa Teboil-asiassa Tynkkysen mukaan monin keinoin.
Tynkkynen ei osaa arvioida, onko Lukoilin tapaus riittävän suuri ongelma Venäjälle, että Kreml ottaisi kovat keinot käyttöön.
Venäjä on pyrkinyt vähättelemään pakotteiden vaikutuksia, mutta presidentti Putin mukaan niiden "odotetaan aiheuttavan joitain tappioita".
Kreml voisi pyrkiä vaikuttamaan Teboil-asemien kohtaloon velkojien kautta. Jos Teboil ei pysty toimintaansa jatkamaan, jättää se todennäköisesti velkojaan maksamatta.
– Siellä on valitettavasti myös suomalaisia velkojia, jotka haluavat omansa pois. Nähtäväksi jää, miten he lobbaavat omia intressejään. Fakta on, että jonkinlaista roolia velat yhtälössä näyttelevät, Tynkkynen sanoo.
Teboililla on verkkosivujensa mukaan Suomessa 514 asemaa.Lehtikuva
Helsingin Sanomien mukaan Teboilin maksuliikenne toimii totuttuun tapaan enää vajaan kuukauden ajan. Teboilin huoltamoilla ja niiden liikekumppaneilla on 21. marraskuuta saakka aikaa hoitaa keskinäiset maksunsa, lehti kirjoittaa.
Finanssivalvonnasta arvioitiin HS:lle torstaina, että pankit saattavat jäädyttää Teboilin rahaliikenteen nopeallakin aikataululla pakotepäätöksen vuoksi.
Jos näin käy, Teboil ei pysty maksamaan sille toimitettavia polttoaineita.
Suomalaiset pankit eivät muodollisesti joudu noudattamaan Yhdysvaltojen pakotepäätöksiä, mutta käytännössä ne joutuvat alistumaan niihin, sillä suomalaispankit voivat muuten joutua itse pakotteiden kohteeksi.
Lisää toissijaisista pakotteista voi lukea täältä tai alla olevasta linkistä.
Venäjä voi vaikuttaa Teboil-asiaan myös antamalla ymmärtää, että jos Lukoilin omistamat huoltoasemat joutuvat laittamaan lapun luukulle, on tällä seurauksia toisaalla, professori Tynkkynen sanoo.
Tynkkynen nostaa esille Venäjällä sijaitsevat länsimaiset omistukset, joiden takavarikoinnilla Kreml voi uhata. Venäjällä toimii yhä länsimaisia yrityksiä, jotka eivät ole joko kyenneet tai halunneet lähteä venäläismarkkinoilta.
Suomikin on altis tällaiselle kiristykselle.
– Esimerkiksi Fortum on alaskirjannut omistuksensa Venäjällä, mutta ne ovat silti vipuvarsi. Venäjä ei ole niitä nimellisesti kansallistanut, vaikka käytännössä näin onkin tapahtunut, Tynkkynen sanoo.
Vaikka Kreml niin sanotusti antaisi Teboilien mennä, tulee se käyttämään asiaa vähintään propagandassaan sekä Venäjällä että Euroopassa.
Näin se ruokkii populismia äärioikealla ja -vasemmalla, Tynkkynen katsoo.
– Venäjän propagandassa suomalaiset sisältyisivät niiden tavallisten ihmisten joukkoon, joita halutaan häiritä energian hintaa nostamalla, Tynkkynen jatkaa.