Kaustisilla toimiva Teboil-yrittäjä on antanut työntekijöilleen lomautusilmoituksen. Liki 70 vuotta samalla paikalla toiminut asema sulkee näillä näkymin ovensa kahden viikon päästä Teboilin omistamassa kiinteistössä.
Monella Teboil-kauppiaalla on synkät ajat, kun venäläistaustainen Gunvor ilmoitti tänään vetävänsä pois ostotarjouksensa öljy-yhtiö Lukoilin kansainvälisistä omistuksista. Lukoil omistaa muun muassa Teboilin.
Tänään uutisoitiin myös, että Suomalainen Energiaosuuskunta SEO on kiinnostunut kaikista Teboilin huoltoasemista, joissa on oma kauppias.
Kaustisella liiketoimintaa harjoittava Teboil-yrittäjä Toni Peltoniemi kertoo SEO:n kiinnostuksen kuulostavan hyvältä. Hän kertoo kuitenkin käsittäneensä, että SEO:n tarjous ei auttaisi esimerkiksi häntä. Lukoil omistaa Teboil Oy:n kautta kiinteistön, jossa Peltoniemi on harjoittanut liiketoimintaansa.
– Ainakin itse ymmärtäisin, että nyt olisivat kyseessä omistajakauppiaat, jotka itse omistavat kiinteistön ja mittarikentän. Yhteistyö on varmaan heille mahdollinen.
– Mutta omalla kohdallani öljy-yhtiön omistamissa tiloissa toimivana en näe siinä mitään helpotusta, valitettavasti.