– Ainakin itse ymmärtäisin, että nyt olisivat kyseessä omistajakauppiaat, jotka itse omistavat kiinteistön ja mittarikentän. Yhteistyö on varmaan heille mahdollinen.

Kaustisella liiketoimintaa harjoittava Teboil-yrittäjä Toni Peltoniemi kertoo SEO:n kiinnostuksen kuulostavan hyvältä. Hän kertoo kuitenkin käsittäneensä, että SEO:n tarjous ei auttaisi esimerkiksi häntä. Lukoil omistaa Teboil Oy:n kautta kiinteistön, jossa Peltoniemi on harjoittanut liiketoimintaansa.

Nyt kommentoi Teboil-yrittäjä: "Pannaan ranttaliksi"

– Olemme maailmanpolitiikan pikku pelinappuloita, me suomalaiset pienet yrittäjät.

Pari viikkoa aikaa ajaa liiketoiminta alas

Peltoniemi kertoo, että hänellä on nyt pari viikkoa ajaa toimintaa hallitusti alas. Hän on antanut työntekijöilleen lomautusilmoituksen.

– Nyt valmistaudutaan siihen, että pari viikkoa käydään vielä kiivasta kauppaa. Minun näkemykseni mukaan kahden viikon päästä lauantaina sitten ovet ovat kiinni.

Peltoniemen mukaan maksuliikenne pelaa tällä hetkellä normaalisti ja kauppaa käydään loppuun asti. Hän toivoo, että asiakkaita kävisi toiminnan sulkemiseen asti.

Peltoniemellä on kiinteistössä myös lounasruokala ja korjaamotoimintaa. Hän ei usko, että nämäkään toiminnot pystyisivät jatkamaan toimintaansa.