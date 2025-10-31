Pankkien ja vakuutusyhtiöiden etujärjestö Finanssiala sanoo, että Teboililta on harhaanjohtavaa vedota pankkeihin ja Finanssivalvontaan, jotta ne tukisivat sitä maksuista suoriutumisessa.
Teboil pyysi torstaina Helsingin Sanomien haastattelussa viranomaisilta ja pankeilta apua yhtiön maksuliikenteen ongelmiin.
Yhtiön mukaan pankkien pitäisi antaa maksuliikenteen toimia normaalisti Yhdysvaltain pakotteiden siirtymäajan puitteissa eli 21. marraskuuta asti.
Finanssialan mukaan myös siirtymäaikana pankkien velvollisuus on varmistaa, etteivät maksut päädy pakotteiden kohteena olevan tahon käyttöön.
Yhdysvallat asetti viime viikolla pakotteita Teboilin emoyhtiölle, venäläiselle öljyjätti Lukoilille.
Lukoil ilmoitti aiemmin tällä viikolla, että se on sopinut kansainvälisten omistustensa myymisestä venäläistaustaiselle Gunvorille.