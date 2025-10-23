Teboil-kauppiaiden hallituksen puheenjohtaja Mikko Raitinpää sanoo, ettei hänelle ole tullut tietoa Nesteen polttoainetoimitusten keskeyttämisestä Teboilille.
STT otti Raitinpäähän ensimmäisen kerran yhteyttä tiistaina. Kauppiasyhdistyksen puheenjohtaja sanoi tuolloin, ettei Teboilin suunnalta ole kuulunut mitään tietoja mahdollisista muutoksista polttoainetoimituksissa.
Tänään Raitinpää sanoi, ettei hänellä ole polttoainetoimituksista uutta kerrottavaa.
STT uutisoi omiin tietoihinsa nojaten eilen, että Neste on keskeyttänyt polttoaineiden toimittamisen Teboilille.
– En osaa tähän riittävästi kommentoida, mutta mielestäni päätös oli oikea, pääministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi MTV Uutisille Brysselistä EU-huippukokouksesta.
7:47Katso Orpon haastattelu tästä.
Polttoaineenjakelijoiden yhdistys Liikennepalvelukauppiaat ry kertoi MTV Uutisille, ettei se kommentoi Teboilin tilannetta, sillä sen mielestä kommentointi on öljy-yhtiöiden asia.