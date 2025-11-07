Suomalainen huoltoasemaketju SEO tavoittelee Teboil-yrittäjiä liittymään omaan verkostoonsa.

Toimitusjohtaja Arto Viljanen kertoo MTV Uutisille, että Suomalainen Energiaosuuskunta SEO on kiinnostunut kaikista Teboilin huoltoasemista, joissa on oma kauppias. Sellaisia on useita kymmeniä.

– Tässä tapauksessa, kun näyttää siltä, että he jäävät tyhjän päälle, tarjotaan auttavaa kättä heidän suuntaansa, Viljanen kuvailee.

Hän ei vielä voi kommentoida yksittäisiä sopimuksia, mutta "myönteisiä signaaleja on saatu" monesta paikasta ja työ on käynnissä.

– Aamun uutiset Amerikan maalta, että pakotteet pysyvät voimassa, varmaan laukaisee tilannetta eteenpäin.

Siteet Teboiliin katkaistava

Yrittäjät siirtyisivät kokonaan SEO:n alle.

– Kaikki siteet Teboilin kanssa täytyy olla katkaistu, että voimme aloittaa yhteistyön heidän kanssaan. Se on kristallinkirkasta.

Teboilin tilanne mutkistui entisestään perjantaiaamuna, kun öljykauppaa käyvä Gunvor-yhtiö perui ostotarjouksensa Teboilin venäläisen emoyhtiö Lukoilin ulkomaantoiminnoista, joihin myös Teboil kuuluu.

Helsingin Sanomat uutisoi, että Teboilin toimintaa ollaan ajamassa alas, eikä polttoainetta enää toimiteta.