Pakaravaon paise on "piinallinen ja pitkäkestoinen vaiva" – kipeä patti voi syntyä jokaisen takapuoleen, mutta nämä ovat riskitekijät

Syntynyt onkalo on herkkä tulehtumaan, jolloin seurauksena on kivulias paise pakaravaossa. Kipu tuntuu etenkin istuessa ja kohtaa painaessa, mutta särky voi olla myös jatkuvaa. Aristavasta ja usein punoittavasti patista voi erittyä märkää ja verta.

Yleislääketieteen erikoislääkäri Toni Vänni Terveystalosta luonnehtii pakaravaon paisetta "äärettömän ikäväksi" vaivaksi. Hän hoitaa kuukausittain tautitilasta kärsiviä potilaita. Yleensä he ovat nuoria miehiä.

Pakaravaon paiseen riskitekijät

Ylipaino, karvaisuus, passiivinen elämäntapa, syvä pakaravako, istumatyö ja huono hygienia edistävät pakaravaon syntymistä. Tautitilaa tavataan eniten 15–30-vuotiailla miehillä, kun taas yli 40-vuotiailla se on harvinainen.

Vänni epäilee ikäjakauman johtuvan hormonaalisista ja geneettisistä tekijöistä. Esimerkiksi ihon rasvoittuminen ja hikoilu voivat iän myötä vähentyä. Samalla miesten tautitaakkaa selittävät karvat ohenevat ja pehmenevät. Tauti havaitaan yleensä nuoruudessa ja 30 ikävuoteen mennessä se on tavallisesti hoidettu.

Miesten osuus potilaista on 75–80 prosenttia, Vänni kertoo. Myös naiset voivat siis sairastua. Hoikkuus tai liikunnallisuuskaan ei välttämättä suojaa paiseelta. Esimerkiksi tiukkojen stringien käyttäminen voi hangata ja ärsyttää pakaravakoa, ja ihorikkoumaan päässeet epäpuhtaudet aiheuttavat tulehduksen.

Elintapojen lisäksi geeneillä on osansa. Jotkut säästyvät pakaravaon paiseelta, vaikka olisivat kovin karvaisia ja istuisivat päivät pitkät. Kerran kärsitty pakaravaon paise taasen lisää todennäköisyyttä saada se uudelleen.

Hoitamattomana paise pahenee

Pakaravaon paisetta epäillessä hoitoon on syytä hakeutua nopeasti, sillä tautitilalla on taipumus mennä huonompaan suuntaan. Onkalot syvenevät, leviävät ja voivat tuhota kudosta edeten syvemmälle kudoksiin. Tällöin hoito on muuttunut jo hyvin haastavaksi.