Kouvolasta löytynyt kahden tuntemattoman miehen ruumiit

Kouvolasta on löytynyt elokuussa kahden miespuolisen henkilön ruumiit.
Ensimmäinen vainaja löytyi elokuun 7. päivänä maastosta. Ruumiin löysi poliisikoira.
Toinen vainaja löytyi eilen 11. elokuuta vedestä Kouvolassa sijaitsevan tehtaan alueelta. Ruumis löytyi tehtaan huollon yhteydessä.
Poliisi ei usko, että kuolemat liittyisivät toisiinsa. Kumpaankaan kuolemaan ei epäillä liittyvän rikosta.
Poliisi selvittää nyt, keitä löytyneet vainajat ovat. Tällä hetkellä asiasta ei ole enempää tiedotettavaa, poliisi sanoo tiedotteessaan.