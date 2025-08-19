Asunto paloi käyttökelvottomaksi Kouvolassa – sammutustyöt käynnissä

1908-LK-pelastuslaitos kuvitusta
Kymenlaakson pelastuslaitos sai hälytyksen kello 5.10.Lehtikuva
Julkaistu 34 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Markus Friman

markus.friman@mtv.fi

Vapaa-ajan asunto syttyi tuleen aamuyöstä, mutta sen syttymissyy ei ole vielä tiedossa.

Kouvolan Voikoskentiellä sijaitseva yksikerroksinen vapaa-ajan asunto syttyi palamaan aamuyöstä. Asiasta kertoo Kymenlaakson pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Saku Tauriainen MTV Uutisille.

Pelastuslaitos sai hälytyksen kello 5.10. Sammutusyksiköiden saapuessa paikalle asunto oli ilmiliekeissä. Asunnossa tai sen tontilla ei kuitenkaan ollut henkilöitä tai autoja paikalla.

– Tällä hetkellä meillä on jälkisammutustyö käynnissä.

Rakennus paloi käyttökelvottomaksi, jonka lisäksi maastoa on palanut 2000 neliömetrin alueelta

Pelastuslaitoksen mukaan palossa ei syntynyt henkilövahinkoja. Sammutustyöt jatkuvat noin tunnin ajan. Paikalla on vielä kahdeksan pelastuksen yksikköä.

Poliisi selvittää palon syttymissyytä.

Lisää aiheesta:

Kartano tuhoutui tulipalossa Salossa – tältä palopaikalla näyttääKolme rakennusta paloi maan tasalle TuusniemelläHistoriallinen saharakennus Porissa paloi maantasalle – poliisi epäilee tahallaan sytytetyksiRivitalo paloi poroksi Kotkassa – "Kaikki pääsivät pois sieltä, se on tässä tärkein juttu"Ainakin kaksi rivitalohuoneistoa tuhoutui tulipalossa OripäässäPuinen omakotitalo tuhoutui täysin Kouvolassa – ei tietoa asukkaan kohtalosta
TulipalotPelastuslaitosKouvolaKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Tulipalot