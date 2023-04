Pahoinpidelty venäläistoimittaja pakeni Suomeen 15 vuoden vankeusuhkaa ja pakkovärväystä – perhe jäi ulkomaille ja kollegoita Venäjälle

Niistä päivistä lehti on kasvanut yhdeksi harvoista toiminnassa olevista riippumattomista medioista Venäjällä. Se jakaa uutisia myös useilla sosiaalisen median kanavilla sekä Whatsapp-viestipalvelussa.

Grishinin media kirjoitti sodasta sotana

Poliisi ei tuntenut Telegramia

Kuulusteluissa poliisi ei kuitenkaan hänen mukaansa tiennyt sosiaalisen median viestipalvelua Telegramia, joka on laajasti käytössä Venäjällä ja muistuttaa Twitteriä.

"Minut voitaisiin viedä, eikä kukaan saisi tietää"

– Magadan on vain noin 90 000 asukkaan kaupunki, jossa minut olisi hyvin helppo löytää. Ajattelimme, että voisimme piileskellä paremmin suuressa kaupungissa, joten menimme Pietariin. Emme tehneet muuttoilmoitusta, ja uskoin kadonneeni heidän tutkastaan, Grishin kertoi.

Grishin kuitenkin järkeili, että perheen on parempi olla Pietarissa. Jos viranomaiset tulisivat hänen asunnolleen, hänen kollegansa riippumattomissa medioissa voivat paremmin saada siitä tiedon ja kirjoittaa siitä.

Työ Suomessa jatkuu turvaresidenssissä

Koska Grishin pääsi asettumaan Suomeen, hän on voinut jatkaa työtään Vesman päätoimittajana.

Grishin on Suomessa Artists at Risk - järjestön turvaresidenssissä Helsingin Sanomain Säätiön rahoituksella yhteistyössä sananvapausjärjestö Suomen PEN:in ja Journalistiliiton kanssa. Viime vuoden puolella alkanut residenssi kestää vuoden. Sen jälkeen tulevaisuus on epävarma.