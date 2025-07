MTV:n uusi omistaja: Media-alan on puhuttava enemmän laatujournalismin tärkeydestä demokratialle

MTV:n uusi omistaja Schibsted on huolissaan perinteisen laatumedian kohtaamista monista haasteista. Yhtiön toimitusjohtaja Siv Juvik Tveitnes korostaa, että perinteinen media on sosiaalista mediaa parempi turva demokratialle.

Schibstedin toimitusjohtaja Siv Juvik Tveitnes nostaa perinteisen median haasteiksi muun muassa yhteiskuntien polarisaation, heikon taloustilanteen ja kilpailun suurten some- ja teknologiajättien kanssa.

Media-alan olisi Tveitnesin mielestä syytä nostaa enemmän esiin sitä, että juuri luotettavaa tietoa tarjoava laatumedia turvaa demokratiaa paremmin kuin esimerkiksi sosiaalinen media.

– Toimituksellinen media on jotain muuta kuin teknologia-alustat tai sosiaaliset verkostot. Juuri luotettava tieto on tärkeää, Tveitnes kertoo MTV Uutisten haastattelussa.

– Meidän on media-alana puhuttava enemmän siitä, mikä ero näillä on ja miksi toimituksellinen media on niin tärkeää demokratioissamme.

Demokratian kehitykselle olisi haitallista, jos vääristynyt tieto ja propaganda saisivat jalansijaa yleisön keskuudessa.

Tveitnes korostaa, että media-ala on parhaillaan suuressa myllerryksessä ja kestävästä liiketoiminnasta on tullut vaikeampaa.

– Sanomalehdet siirtyvät printtilehdistä digitaalisiksi ja televisio käy parhaillaan siirtymää lineaarisesta tv:stä digialustoille. On vaikeampaa luoda kestävää liiketoimintaa digitaalisessa ympäristössä.

– Myös tekoäly muuttaa media-alaa tulevaisuudessa ja siihen on oltava valmiita.

2:54 Katso myös: Schibsted osti TV4:n ja MTV:n Telia Companylta – yrityskauppa astui voimaan.

Schibsted valinnut Pohjoismaat

Schibsted on yksi Pohjoismaiden suurimpia media-alan yhtiöitä. MTV:n lisäksi se omistaa Ruotsissa muun muassa TV4:n, Aftonbladetin ja Svenska Dagbladetin. Yhtiön kotimaassa Norjassa omistuksiin kuuluvat muun muassa Verdens Gang ja Aftenposten.

Yhtiö on tehnyt strategisen valinnan laajentua Pohjoismaissa ennemmin kuin muualla Euroopassa.

– Pohjoismaissa on paljon yhtäläisyyksiä. Lehdistönvapaus on korkea ja samoin on kuluttajien valmius maksaa sisällöistä, Tveitnes sanoo.

– MTV:n hankinta on meille todella suuri askel. Meidän on luotava mediaan suurempia kokonaisuuksia, jotta voimme luoda laadukasta sisältöä ja kilpailla suurten teknologiajättien kanssa.

Yleisön ja mainostajien huomiosta on kova kilpailu, kun perinteisen median rinnalle on tullut sosiaalista mediaa.