Venäläinen Dmitry, 46, pakeni perheineen vuosi sitten liikekannallepanoa – etsii yhä paikkaa, jonne asettua turvallisesti

Yksi heistä on 46-vuotias it-työntekijä Dmitry , joka lähti Pietarista perheineen vain viisi päivää sen jälkeen, kun presidentti Vladimir Putin julisti osittaisen liikekannallepanon reilu vuosi sitten.

Niinpä Dmitryn perhe suuntasi ensin Turkkiin, kävi välillä Montenegrossa ja palasi taas Turkin Istanbuliin, kunnes he syyskuussa muuttivat jälleen Montenegroon. Turkki nimittäin tyrmäsi perheen oleskeluluvan, kuten on käynyt yhä useamman ulkomaalaisen kohdalla.

Hän työskentelee yhä Venäjällä olevalle yritykselle etänä, mutta on huolissaan töiden jatkumisesta. Montenegro on pieni ja elää paljolti matkailusta – jos etätyö menee alta, Montenegro ei juuri tarjoa työpaikkoja. Dmitry ja tämän vaimo eivät myöskään tiedä, haluavatko he nyt 4-vuotiaan poikansa käyvän koulunsa Montenegrossa.