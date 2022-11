ISW: "Putinin kokki" Jevgeni Prigozhin piikitteli presidenttiä Venäjän armeijasta

Wagner-yhtiön taustalla oleva venäläisoligarkki Jegveni Prigozhin piikitteli Putinille vastatessaan toimittajan kysymykseen. Venäjän riippuvaisuus Wagner-joukoista Bahmutissa on antanut Prigozhinille mahdollisuuden osoittaa kritiikkinsä Venäjän armeijan ja Kremlin suuntaan, pohtii ajatushautomo Institute for the Study of War.