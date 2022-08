Humanitaarinen viisumi venäläiselle toisinajattelijalle? Puolueet jyrkästi eri linjoilla, myös aikataulusta erimielisyyttä: "Ei varmasti valmis tänä vuonna"

– Hallitus on jo aiemmin vähän kutkutellut tämän viisumin kanssa, erityisesti vihreät on sitä ajanut. Muissa maahanmuuttopoliittisissa hallituksen esityksissä se on tullut vähintään sivulauseessa esille. Uskon, että tämä on hallituksesta jonkinlainen vastalahja vihreille, että puolue joutui kurjasti myöntymään perussuomalaisten ajamille rajapykälille, puheenjohtaja Riikka Purra totesi torstaina.