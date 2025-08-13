Venäjä aikoo rajoittaa Whatsappin ja Telegramin ja käyttöä

Venäjä aikoo rajoittaa viestisovellus Telegramin ja Whatsappin käyttöä, kertoo Venäjän valtiollinen media.
Venäjän mukaan rajoitusten asettaminen on välttämätöntä rikollisuuden kitkemiseksi. Venäjän turvallisuuspalvelut ovat toistuvasti väittäneet, että Ukraina on käyttänyt Telegramia ihmisten rekrytointiin tai sabotoidakseen Venäjää.
Viestisovellusten toimintaa aiotaan rajoittaa osittain, kertoo Venäjän viestintäviranomainen Roskomnadzor. Sen mukaan esimerkiksi puheluihin tulee rajoituksia.
Uutistoimisto AFP:lle lähettämässään lausunnossa Telegram kertoo torjuvansa aktiivisesti alustansa väärinkäyttöä, mukaan lukien sabotaasi- tai väkivaltakehotukset sekä petokset. Viestipalvelu kertoo lausunnossaan myös poistavansa miljoonia haitallisia sisältöjä päivittäin.
Venäjä on rajoittanut rajusti lehdistönvapautta ja sananvapautta verkossa sen jälkeen, kun se aloitti laajan hyökkäyssotansa Ukrainassa.