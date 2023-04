"Kyydissä oli pelkkiä ruumissäkkejä" – Ukrainassa sotinut suomalainen kokee selvinneensä Bahmutissa lottovoittomaisella tuurilla

Siipeen on saatu, niin fyysisesti, henkisesti kuin taloudellisesti. Mies ei kuitenkaan vaikuta olevansa pahoillaan siitä, että uskaltautui noin kuusi vuotta sitten ensimmäiselle matkalleen Ukrainaan.

Hän kertoo pienestä pitäen ajatelleensa, että osallistuminen sotaan on "sellainen rasti", jonka hän haluaisi tässä elämässään kokea. Mutta ei toki ihan minkä tahansa joukon riveissä.

– Minulla on mielestäni aika vahva moraalinen kompassi. Alkoi selvitä, että siellähän soditaan eurooppalaisia arvoja vastaan, ja Suomi sekä muu Eurooppa katsovat sitä sivusta (Venäjän) infosodan uhreina, mies kuvailee.

Yksityisyytensä suojelemiseksi mies esiintyy haastattelussa nimettömänä, mutta hänen henkilöllisyytensä on STT:n tiedossa. Mies on kirjoittanut kokemuksistaan elämäkertaa, joka on tarkoitus julkaista myöhemmin tänä vuonna.