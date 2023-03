Kidutus venäläisvankiloissa kuin keskiajalta: Sellissä Pietarissa useasti virunut Philipp pakeni Suomeen – "Tämä maa paransi minut"

On vuosi 2017 ja pietarilainen poliittinen aktivisti Philipp Schelkanov on jälleen pidätetty Venäjän hallituksen vastaisista mielenosoituksista. Turvallisuusjoukkojen kädet painavat hänet lujaa maata vasten ja lopulta pidätetyt pakotetaan liikkumaan kyykyssä.

– Tiedän tapauksia, joissa ihmisiä on raiskattu käsipainoilla. Niin kävi tutulleni, joka luki Moskovassa sodanvastaisia runoja. Jos puhutaan äärimmäisistä kidutusmuodoista poliisilaitoksilla, niin voidaan laittaa pussi päähän ja annetaan sähköiskuja tai laitetaan kädet selän taakse ja jätetään katosta roikkumaan muutamaksi tunniksi, mies luettelee keskiaikaisilta kuulostavia kidutusmuotoja.

Schelkanov on pidätetty lukuisia kertoja vuoden 2017 jälkeenkin, mutta ei kovin pitkäksi aikaa. Ihmisoikeuksia on poljettu kaikissa pidätyksissä. Mies muisteli erästäkin kertaa, kun hän istui tuntikausia muiden pidätettyjen kanssa äärimmäisen ahtaassa autossa suorassa auringonpaisteessa ilman vettä tai ruokaa.

Aktivistin mielestä pahinta pidätyksissä on aina se, ettei koskaan tiedä, mitä niissä tapahtuu. Vankila ei pelota häntä, mutta äärimmäiset kidutukset pelottavat sitäkin enemmän.

– Kaikki, mikä liittyy Venäjällä pidätyksiin, on vain tuurista kiinni. Sinut voidaan hakata, raiskata, vangita tai vain päästä vapaaksi nöyryyttämisen jälkeen.

"Putin on hullu"

Schelkanov on ollut poliittisesti valveutunut jo 18-vuotiaasta saakka. Hän näki epäkohtia Vladimir Putinin hallituksessa ja pohti, mitä voisi tehdä, jotta Venäjästä tulisi demokratia. Hän tutustui ihmisiin ja osallistui mielenosoituksiin.

Sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022, sananvapaus Venäjällä on kaventunut entisestään ja on tällä hetkellä käytännössä olematon. Vankilaan voi joutua esimerkiksi siitä, että kirjoittaa sosiaaliseen mediaan vastustavansa sotaa.

– Putin on hullu. Aluksi uskoin, että ehkä hän vain esittää hullua pelotellakseen aktivisteja, mutta itse asiassa hän todella on hullu ja on ympäröinyt itsensä valtavalla määrällä hulluja.