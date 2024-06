Osaatko ohittaa? Ohitukset aiheuttavat joka vuosi vaaratilanteita ja liikennevahinkoja

Kesäkuukausina liikenteessä on enemmän ajoneuvoja ja erityisesti Uudenmaan ulkopuolella liikennemäärät ovat silloin suurempia. Lisäksi valtateillä on liikkeellä myös tavallista enemmän hitaampia ajoneuvoja, kuten matkailuautoja ja traktoreita.

Ohitusten aiheuttamien vahinkojen osuus on sinänsä pieni, sillä kaikkiaan liikenne- ja henkilövahinkoja sattuu vuosittain 90 000. Vaikka ohitusvahinkojen määrä on suhteessa vähäinen, niin vakavamman onnettomuuden riski on iso.

On tärkeää, että ohittaja on varovainen, mutta ohitettavallakin on vastuuta. Ohittajalle on annettava tarpeeksi tilaa ja suuntavilkuin on kerrottava hyvissä ajoin, jos aikoo kääntyä esimerkiksi valtatieltä pienemmälle tielle. Tällöin takana ajava ei lähde turhaan ohitukseen.