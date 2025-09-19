Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes varoittaa Sheinissä myydyn tuotteen riskistä terveydelle.

Tukes on testannut isolla kädellä kiinalaisten halpakauppojen, Sheinin ja Temun, tuotteita. Aiemmin kerroimme kuntopallon, repun, sandaalien sekä hyppynarun sekä Hello Kitty -tuotteiden takaisinvedoista.

Joukon jatkoksi Tukes tiedottaa Vaarallisettuotteet.fi-sivustolla Sheinissä myydyn SHAPE-UP-hikoiluvyön takaisinvedosta. Vartalokääreen väitetään Sheinin sivuilla vähentävän rasvaa ja auttavan laihtumaan.

Tuote sisältää Tukesin mukaan ftalaattia yli sallitun määrän. Kyseinen ftalaatti on Tukesin mukaan luokiteltu lisääntymiselle vaaralliseksi aineeksi.

Tukes neuvoo poistamaan tuotteen käytöstä välittömästi. Shein pyytää palauttamaan tuotteen.

Tuotetta on myyty SHEIN-markkina-alustalla (tuotetunniste: st2411262867007415). Kauppiaan nimi: Yu liang North Road. Testatun tuotteen eränumero kuvassa (kieli kiina).Tukes

Tukesin yhteydenoton jälkeen markkina-alusta on vapaaehtoisesti lopettanut tuotteen myynnin ja on ryhtynyt toimenpiteisiin, joilla jälleenmyyjillä ja loppukäyttäjillä olevat tuotteet saadaan kerättyä takaisin.

