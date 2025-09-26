Lihavuusleikkaus pesi tehollaan pistokset – ainakin tässä tutkimuksessa.

Lihavuusleikkaus on pistoshoitoa tehokkaampi ratkaisu painonhallintaan. Tähän tulokseen tulivat New Yorkin yliopiston tutkijat, jotka vertailivat mahalaukun ohitusleikkausta ja kavennusleikkausta, sekä semaglutidia ja tirtsepatidia, kertoo Science Alert.

Suomessa käytössä on pääasiallisesti mahalaukun ohitusleikkaus.

Semaglutidia myydään esimerkiksi kauppanimellä Ozempic, tirtsepatidia nimellä Mounjaro.

Leikatut pudottivat 25,7 prosenttia painostaan

Selvityksessä vertailtiin terveystietoja henkilöiltä, jotka olivat käyttäneet toista painonhallintapistosta, ja henkilöiltä, jotka olivat käyneet toisessa lihavuusleikkauksista.

Mukana oli noin 122 000 18-vuotiasta tai tätä vanhempaa pistoshoitoreseptin saanutta, sekä noin 18 000 lihavuusleikattua. Tiedot oli kerätty vuosina 2018–2024.

Henkilöt "paritettiin" iän, painoindeksin ja verensokeritasojen perusteella. Henkilöistä muodostettiin noin 14 000 paria.

Leikatut henkilöt pudottivat kahden vuoden aikana keskimäärin 25,7 prosenttia painostaan. Lääkettä käyttäneet pudottivat 5,3 prosenttia.

Osasyy oli, ettei lääkeainepistosta otettu tai käytetty kuten oli määrätty. Leikkaustulos sen sijaan on pysyvämpi.

Huomionarvoista on, että tutkimus sai rahoitusta lihavuusleikkausjärjestöltä.

Moni lopettaa pistokset kesken

Tutkimusta tehnyt Avery Brown esitteli tuloksia kesäkuussa 2025. Brownin mukaan pistoksilla saavutettu "tosimaailman" painonpudotus vaikuttaisi olevan huomattavasti kliinisissä kokeissa saavutettuja tuloksia matalampi.

– Tiedämme, että jopa 70 prosenttia potilaista voi lopettaa hoidon vuoden sisällä. GLP-1-potilaiden täytyy mahdollisesti muuttaa odotuksiaan, noudattaa hoitoa vielä tarkemmin, tai valita [leikkaus] saadakseen toivomansa tuloksen, Brown totesi.

Yli puolet Wegowyn tai Ozempicin aloittaneista ei toisen tutkimuksen mukaan käytä aloittamaansa lääkettä enää vuoden kuluttua.

Painonhallintapistoksillakin kuitenkin oli edullisia vaikutuksia. Leikkauskaan ei ole taikaratkaisu, sillä turvallinenkin leikkaus on pysyvä, ja vaatii myös potilailta tarkasti rajatun ruokavalion ja liikuntarutiinien noudattamista. Leikkaus on myös hoitomuotona kajoavampi kuin pistokset.

Katso myös: Mia sai terveytensä takaisin lihavuusleikkauksella – pudottanut yli 60 kiloa

8:25 Mia Raassina kertoo saaneensa terveytensä takaisin lihavuusleikkauksella. Leikkaussyyksi ei kuitenkaan riitä, että on "vain lihava". Miten leikkaukseen pääsee, entä kuka siihen ei pääse?

Lähde: Science Alert