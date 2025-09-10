Lihavuus on ohittanut alipainoisuuden lapsissa.
Maailmassa on nyt enemmän ylipainoisia kuin alipainoisia lapsia, kertoo BBC. Tieto selviää Unicefin tilastoista.
Ylipainoisuus ohitti alipainoisuuden kaikilla maailman alueilla paitsi Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Etelä-Aasiassa.
Lue myös: THL: Lasten ja nuorten ylipaino on edelleen yleistä – näin perheitä voitaisiin tukea
Ylipainoisten lasten määrä on lisääntynyt niin, että noin yksi viidestä kouluikäisestä ja teinistä on ylipainoinen. Ylipaino-termi sisältää myös lihavuuden.
Lähes yksi kymmenestä 5–19-vuotiaasta luokiteltiin raportissa lihavaksi.
– Kun puhumme aliravitsemuksesta, emme enää puhu vain alipainoisista lapsista, Unicefin edustaja Catherine Russell totesi The Guardianin mukaan.
Vuonna 2000 13 prosenttia lapsista oli alipainoisia, kolme prosenttia lihavia.
Lue myös: Tätä vakava aliravitsemus tekee lapselle
"Lapset altistuvat jatkuvasti epäterveelliselle ruoalle"
Kansainvälinen Unicef kehotti päättäjiä suojelemaan lasten ruokavalioita epäterveellisiltä ainesosilta, ja estämään ultraprosessoituja ruokia tuottavan teollisuushaaran pääsyä erilaisiin päätöstentekopöytiin.
– Raportti varoittaa, että ultraprosessoitu ruoka korvaa enenevissä määrin ravitsevammat vaihtoehdot lasten ruokavaliossa, ja lapset altistuvat jatkuvasti epäterveelliselle ruoalle kaupoissa, kouluissa ja markkinoinnin kautta. Suomen Unicef totesi sosiaalisessa mediassa.
– Jotta jokaisen lapsen saatavilla olisi kohtuuhintaista ja ravitsevaa ruokaa, Unicef kehottaa hallituksia esimerkiksi ottamaan käyttöön markkinointirajoituksia, ruoan verotuksia ja kehittämään sosiaaliturvaohjelmia köyhyyden ehkäisemiseksi.
Lue myös:
Lasten lihavuusleikkaukset alkavat Suomessa – ylilääkäri Paulina Salminen: "Heillä ei ole muuta hoitovaihtoehtoa"
10-vuotias toi 600 gramman ylipainostaan hälytysviestin koululta – Ville-isä: "Iski aikamoinen raivo"
Katso myös: Miten puuttua ylipainoon ongelmaa pahentamatta?
9:20Someaktivisti Taru Mänttäri on laihduttanut elämästään pari vuosikymmentä. Terveystalon työterveyshuollon erikoislääkäri Ilse Rauhaniemen mukaan vastaanotolla olisi oleellista luopua riskikeskeisyydestä.
Lähteet: BBC, FB/Suomen Unicef, The Guardian