Oppositio tylyttää: Orpon hallitus kohtelee kaltoin heikoimmassa asemassa olevia – "Emme olisi jättäneet heitä pulaan"

– Paljon on sellaista, minkä takana voidaan seistä, ja toki koko ohjelman takana seistään. Varmaan kaikki ymmärtää, että jos yksi puolue saisi tehdä ohjelman, se ei olisi sellainen, mikä se on.

Oppositiosta kritiikkiä

– Mikä herättääkin kysymysmerkin, on ne ristiriitaisuudet, mitä hallitusohjelmassa on – paljon tosi hyviä kirjauksia, mistä ollaan samaa mieltä, mutta lukupuolella kaikki ei ihan täsmääkään, Virta viittaa tällä esimerkiksi korkeakoulun opiskelijapaikkojen lisäämiseen ilman, että rahoitusta lisätään.

Eripuraa työmarkkinoiden uudistamisesta

– Kyllä tässä pidetään edelleen huolta. Vaikka siellä on leikkauksia, mitkä kohdistuvat ehkä enemmän pienituloisiin. Se on vaikeaa, sillä sellaisia tukia, joita leikattaisiin korkeatuloisilta, ei oikeastaan ole olemassakaan.

"Porkkanoiden kautta, ei kepin kautta"

– Keskusta arvostaa toimeliaisuutta, sitä että halutaan olla aktiivinen osa tätä yhteiskuntaa. Ne, ketkä siihen pystyy, niitä kannustetaan, ja he, joilla on haasteita, heitä tuetaan, jelpataan. Me olemme valmiita näihin työelämän uudistuskysymyksiin, mutta lähtökohta on se, että menisimme porkkanoiden kautta, ei kepin kautta.