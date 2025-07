Rakkaushuijarit vihaavat Tuulaa, joka paljastaa heitä netissä: "Olen rikollisille ongelma"

Tuula Visa on Suomen merkittävin ja tuotteliain rakkaushuijareiden paljastaja. Hän on runsaan 15 vuoden aikana paljastanut 4 500 rakkaushuijaustapausta.

Rakkaushuijaukset ovat yksi petosrikosten rankimmista muodoista, koska ne aiheuttavat valtavasti kärsimystä ja taloudellisia ongelmia uhreille.

Nykyään yli 80-vuotiaalle Tuula Visalle rakkaushuijausten maailma avautui, kun hän sai oman tietokoneen runsaat 15 vuotta sitten ja teki itselleen Facebook-profiilin.

– Aloin ihmettelemään kaikennäköisten kenraalien ja kirurgiortopedien yhteydenottoja. Yksikin kenraali oli Facebookissa yhdeksällä eri kuvalla, mutta kaikissa profiileissa oli sama nimi.

– Ajattelin, että on tämä tietokone merkillinen helvetinkone, koska minun mielestäni siellä ei ollut muita kuin rikollisia. Aina tuli rahan pyyntöjä, Visa muisteli huijaripaljastustensa alkuaikoja SuomiAreenassa.

Valeprofiilien takana toimivat rikollisliigat

Tuula ryhtyi varoittamaan muita vanhempia naisia. Nyt hän on keskustellut peräti 4 500 ihmisen kanssa ja kuunnellut, millaisia valheita huijarit ovat heille syöttäneet.

– Olen kuunnellut myös uhrien valheita, kun he yrittävät puolustella ja selitellä, miksi he ovat menneet ansaan.

Ihmiset ovat pyytäneet Tuulaa tarkistamaan, onko heidän kanssaan keskusteleva henkilö todellinen.

– Yhtään todellista oikeaa henkilöä ei ole löytynyt. Nämä kenraalit, kirurgit ja muut ovat kaikki olleet liikkeellä varastetuilla kuvilla.

– Ihmiset eivät tajua, että he rakastuvat varastettuun valokuvaan netissä, Facebookissa pääasiassa. Niiden varastettujen kuvien takana toimivat rikollisliigat, Visa kertoo.

Vaikka Tuula on kuunnellut 4 500 elämäntarinaa, hän ihmettelee yhä sitä, millaisia tarinankertojia rakkaushuijarit ovat.

– Rikolliset kehottavat naisia, usein vanhempia iältään, valehtelemaan omille läheisilleen, koska läheiset ovat uhka heidän "rakkaudelleen".

– Suomalaiset uskovat netin rakkauteen, mutta se kaikki on vain suurta valhetta, Visa jyrähtää.

Tappouhkauksia ja uhkaavia kuvia

Rakkaushuijareita Tuulan toiminta ei miellytä, koska se hankaloittaa heidän toimintaansa.

– Olen saanut 20 tappouhkausta näiltä rikollisilta. Minulle on lähetetty veristen puukkojen ja hautakiven kuvia, joissa lukee, että näin minulle tulee käymään. Olen rikollisille ongelma, kun estän suomalaisia naisia lähettämästä heille rahaa.

Vuosien varrella Tuula on saanut estettyä kymmenientuhansien eurojen rahansiirtoja, kun hän on päässyt varoittamaan naisia ajoissa.

Toisaalta hän on myös nähnyt lukuisia kertoja, kun eläkeläisrouvat ovat lähettäneet rakkaushuijareille valtavia summia.

Tuula on kuullut tapauksista, joissa suomalaisnainen on lähettänyt huijarille yli 740 000 euroa ja yli 500 000 euroa.

Noin 300 000 euron rahansiirrot ovat hänen mielestään yllättävän tavallisia.

– Uhrit ottavat jopa velkaa ja pikavippejä, jotta he voivat lähettää rahaa näille huijareille. Yritän koko ajan viestiä naisille, että he ottaisivat minuun ensin yhteyttä, jotta voisimme tarkistaa, kuka kuvan lähettäjä oikeasti on.

– Suomalaismummot uskovat, kun näytän heille, kenen kuva on oikeasti kyseessä.

Valtavia summia vuosittain rikollisille

Tuula kokee suurta hätää uhrien puolesta.

– Vuosittain he lähettävät sata miljoonaa euroa ulkomaalaisille rikollisliigoille romanssihuijausten takia.

Tuula toivoo ja peräänkuuluttaa kaikkia pitämään huolta omaisistaan ja varoittamaan erityisesti iäkkäämpiä läheisiään rakkaushuijareista.

– Ennen vanhaan varoitin vanhempia, että katsokaa mitä mukulanne tekevät netissä, mutta nykyään joudun sanomaan, että menkää mukulat katsomaan, mitä vanhempanne ja isovanhempanne netissä touhuavat.

Visa neuvoo myös kaikkia poistamaan omasta Facebookistaan ihmiset, joita he eivät oikeasti tunne.

Huijausbisnes on koko maailmassa yksi kannattavimmista liiketoiminnan muodoista. Tekoäly voi lisätä entisestään huijauksia ja tehdä niistä entistä taitavampia.

Visan mukaan Suomen lainsäädäntöä pitäisi muuttaa niin, että yksittäisen ihmisen, suomalaisen vanhuksen, olisi mahdotonta siirtää omin neuvoin satojatuhansia euroja rikollisille ulkomaille.

Huijarit käyttävät hyväksi uhrin tilannetta

Psykiatri Hannu Lauerman mukaan rakkaushuijauksissa rikolliset käyttävät hyväksi ihmisiä, joilla on jonkinlainen kriisivaihe elämässä, jolloin heidän harkintakykynsä ei ole paras mahdollinen.

– Vanhemmilla uhreilla saattaa olla jo kroonisia sairauksia. Ehkä heillä on takanaan avioero, leskiytyminen, eläköityminen, työttömäksi jääminen.

Romanssihuijarit käyttävät Lauerman mukaan hyväkseen uhrien myönteisiä ominaisuuksia. Tämä on todettu tutkimuksissa, joissa on pyritty selvittämään, millaiset ihmiset joutuvat huijareiden uhreiksi.

– Romanssihuijauksen kohteeksi joutunut henkilö suhteessa verrokkiinsa on todennäköisesti muita avuliaampi, auttamishaluisempi, luotettavampi.

– Lisäksi näiden ihmisten on muita vaikeampi ilmaista ystävällisiä tunteita arkielämässään ja luoda ystävyyssuhteita, jolloin heidän reaalimaailmansa ystävyyssuhteet eivät muodostu niin helposti.

Lauerman mukaan ihmistä suojaa se, jos hän on kokenut elämänsä aikana olevansa jollekulle toiselle ihmiselle tärkeä, arvostettu ja merkittävä henkilö.

– Joku toinen, joka ei ole saanut kokea sellaista koskaan tai hän on menettänyt sen aseman, on tuskastuttavassa tilanteessa ja hänen järkeilykykynsä on altis horjahtamaan. Tällaisesta ihmisestä voi tuntua, että mitään menetettävääkään ei ole, Lauerma sanoo.