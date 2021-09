Pääministeri Marin tulistui epäilyistä kuntien koronakorvausten suhteen – puheenjohtajat ottivat yhteen kuntatalouden pelastamisesta

Näin on toistaiseksi hahmoteltu sosiaali- ja terveysministeriön esityksessä, joka on parhaillaan lausuntokierroksella.

– Koronakorvauksista on todettu, että ne korvataan täysimääräisesti. Toivon, että tätä keskustelua ei enää jatketa. Pidän huolen, että korvaukset maksetaan täysimääräisesti. Kyse on nyt siitä, millä tavalla maksu tehdään. Maksammeko korvaukset myöhemmin, kun ne ovat täysin selvillä vai ennakoimme nyt tänä vuonna ne ja katsomme myöhemmin, osuttiinko lankulle, Marin muotoili hieman tuohtuneen oloisesti.

– Työllisyystoimia, myös vaikeita sellaisia, on tehtävä. Paikallista sopimista on edistettävä, jotta yrityksille tulee uskoa palkata ihmisiä. Työttömyysturvaa on muutettava kannustavammaksi. Nyt siihen on oikea aika, kun on sata tuhatta avointa työpaikkaa. Hallitus ei silti näihin toimiin ole tarttunut, Orpo jatkoi.