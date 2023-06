Viinit maitokauppaan? Alkoholikeskustelu käy kuumana: "Olisi se erikoista, jos Alko ei pärjäisi"

Jatkossa esimerkiksi ruokakaupoissa voisi myydä korkeintaan kahdeksan prosenttia alkoholia sisältäviä juomia.

Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto toteaa MTV:n Huomenta Suomen haastattelussa kokevansa, että kyseessä on ehdottomasti askel oikeaan suuntaan.

– Näemme, että tämä on tällainen puoliväli siinä, että viinit tullaan jossain vaiheessa vapauttamaan. Ja nythän se hallitusohjelmassa todetaan, että puoliväliriiheen mennessä sitä tullaan tarkastelemaan.

Luodon mukaan hallitusohjelma pitää sisällään myös muita hyviä alkoholipolitiikkaan liittyviä asioita:

– Muun muassa se, että lähdetään valmistelemaan sitä, että ruoan verkkokauppakassien yhteydessä voidaan toimittaa (määriteltyyn) rajaan asti juomia kotiin asiakkaille, kunhan ikärajavalvonnat tehdään.

Kauppa on ajanut hyvin voimakkaasti 15 prosentin viinien vapauttamista maitokauppoihin. Luoto ei sano saavutettua kompromissia kahdeksan prosentin rajasta kuitenkaan pettymykseksi.

– Jo vuodesta 1995, kun Suomi liittyi EU:hun, on tätä ajettu. Kyllä me odotimme, että se (15 prosentin raja) menisi läpi, koska asialle on kuluttajien vahva tuki. Myös kansanedustajista selkeä enemmistö vaalikonevastauksissa kannatti sitä, että viinejä voisi myydä ruokakaupoissa.

Viinintuoja: Alko toimii hyvin

Viinintuojan näkökulmasta oli hyvä asia, että väkevämpiä viinejä ei saada ruokakaupasta jatkossakaan.

Viinituotteita maahantuovan Astra Winesin perustaja Johanna Lohivesi toteaa olevan iso askel, että hallitusohjelmassa Alko pystyy jatkossa toimittamaan kuluttajille verkkokauppaostokset kotiin asti.

– Silloin tulee mahdollisuus tilata 7 000 Alkon viiniä kaikkien suomalaisten kotiovelle. Toinen asia, joka on henkilökohtaisesti tärkeintä, on puoliväliriihen selvitystyö viineistä maitokauppaan, koska vihdoinkin tulee oikeasti faktaa siitä, mitä se tarkoittaa.

Lohiveden mukaan alkoholikeskustelu viinien saamisesta maitokauppaan on ollut populistista.

– Kun on erilaisia tutkimuksia, että se (pelkkien viinien tuonti kauppoihin) ei ole edes mahdollista pelkästään, vaan sitten kuitenkin väkevät tulevat. Kuluttajakyselyissä ja eduskunnalta on kysytty ainoastaan viinien tulosta. Mutta jos väkevät tulevat, niin vain 20 prosenttia vastaajista haluaa sekä viinit että väkevät (ruokakauppaan).

Lohiveden mielestä Alko toimii nykyisellään loistavasti.

– Sillä on erittäin hyvä palvelu ja tuotteet. Sen lisäksi se on riippumaton. Kun he tekevät valintoja, niin kuka tahansa voi alkaa tarjota Alkoon, jos on oikeat luvat. Vähittäiskauppa on niin keskittynyt (kahdelle kauppaketjulle), että mikä ero on monopolin muuttumisessa duopoliksi?

Luoto puolestaan huomauttaa, että kilpailu on aina kuluttajalle eduksi

– Päivittäistavarakaupan markkina on täysin kilpailtu. Eli siellä on useita toimijoita ja kuitenkin aina kilpailu on kuluttajan eduksi.

Luoto sanoo uskovansa, että Alkolla olisi täysi mahdollisuus jatkaa vain väkevien juomien monopolissa.