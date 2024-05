Orpo lisäsäästöjen tarpeesta: "Ei, ei ja ei" – pääministeri kertoo, miksei kiistellyistä yritystuista leikattu enempää

Yritystuet ovat saaneet kritiikkiä taloustieteilijöiltä. Heistä selvä enemmistö on sitä mieltä, että yritystukia pitäisi ryhtyä karsimaan kunnianhimoisesti .

Yritystukea on annettu esimerkiksi varustamoille ja metsäyhtiöille. Tukien saajien joukossa on ollut myös esimerkiksi turveyrittäjiä. Taloustieteilijät ovat pitäneet ilmastolle ja luonnolle haitallisten kuihtuvien alojen tukemista vahingollisena.

– Esimerkiksi alempi verokanta oli vuonna 2021 vaikutuksiltaan yli 170 miljoonaa, kun tänä vuonna se on 56 miljoonaa, Orpo sanoo.

Kokoomus on vahvasti vapaaseen markkinatalouteen uskova puolue. Markkinataloudessa valtion ei pitäisi valita voittavia yrityksiä tai toimialoja tukemalla juuri niitä. Miksi yritystuista ei siis leikattu enempää?

– Samasta syystä kuin edellinenkään hallitus ei leikannut niistä. Niistä on todella vaikea leikata. Useimmin leikkauksilla olisi aika haitallinen vaikutus johonkin työllisyyttä kasvattavaan toimeen, Orpo sanoo.

Orpon mukaan yritystuista leikkaamisesta on aina helppo puhua, mutta kokonaisuus on monimutkainen.

– Me joudumme katsomaan aina kokonaisuutta. Se on hirveän helppo sanoa, että leikataan yritystuista. Esimerkiksi vihreät haluaa aina korjata talouden näillä, ja he olivat edellisessä hallituksessa mukana. Silti yhtään yritystukia ei leikattu.