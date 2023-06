Petteri Orpoa mainostettiin somessa tuhansilla euroilla, ilmoitti käyttäneensä verkkomainontaan nolla euroa – MTV:n selvitys löysi outouksia vaalirahoitusilmoituksissa

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) eduskuntavaalien jälkeen tekemän vaalirahoitusilmoituksen mukaan hänen vaalikampanjassaan ei käytetty verkkomainontaan yhtään rahaa. Metan mainosdatasta käy kuitenkin ilmi, että Orpon henkilökohtaisen tilin vaalimainoksille on ostettu näkyvyyttä vaalien yhteensä 5 276 eurolla Facebookissa ja Instagramissa.

Mainosten maksajaksi on ilmoitettu kokoomus.

– Tässä on tapahtunut viestikatkos, eikä tieto puheenjohtaja Orpon sosiaalisen median mainonnan tukisummasta ole päätynyt tukitiimille, eikä siten vaalirahailmoitukseen, Elo kertoo.

Myös kahdella muulla kansanedustajalla yli tuhannen euron epätarkkuus

MTV Uutiset tutki Metan tietokannasta tiedot niistä kansanedustajista, jotka käyttivät vaalien alla yli 1 000 euroa mainontaan someyhtiön alustoilla eli Facebookissa ja Instagramissa. Heitä on lähes kuusikymmentä. Lisäksi tutkittiin kaikkien puoluejohtajien tiedot.

Metan tietokannassa julkaistuja lukuja verrattiin kansanedustajien tekemien vaalirahoitusilmoitusten tietoverkot-kohtaan. Kävi ilmi, että ainakin yhdeksän kansanedustajaa käytti Metan alustoilla mainostamiseen enemmän rahaa kuin on ilmoittanut käyttäneensä yhteensä verkkomainontaan.

Orpon jälkeen suurin epäsuhta vaalirahoitusilmoituksen ja Metan kertomien lukujen välillä on perussuomalaisten Kaisa Garedewilla .

Ensimmäistä kertaa eduskuntaan Keski-Suomesta valittu Garedew käytti Metan alustoilla mainostamiseen lähes eurolleen yhtä suuren summan kuin Orpo, 5 273 euroa, mutta kertoi vaalirahoitusilmoituksessaan käyttäneensä verkkomainontaan vain 3 188 euroa. Garedewin vaalimainosten maksajaksi Facebookissa ja Instagramissa on ilmoitettu hänet itsensä.

– Näissä on tärkeää olla tarkkana ja pahoittelen virhettä, hän sanoo.

Kolmas edustaja, jonka ilmoituksesta löytyi yli tuhannen euron epäsuhta, oli kokoomuksen Sari Sarkomaa . Sarkomaan mukaan somemainonnan kulut on kuitenkin huomioitu vaalirahoitusilmoituksessa. Tietoverkot-sarakkeen sijaan hän on eritellyt ne kohtaan muut viestintävälineet. Tämän kohdan summa täsmää Metan tietoihin.

Myös Anna-Maja Henrikssonin ilmoituksesta löytyi puute

Metan tietokannasta löytyvät maksutiedot ylittävät vaalirahoitusilmoituksessa verkkomainontaan ilmoitetun summan myös Ilmari Nurmisella (sd.), Henrik Wickströmillä (r.), Johan Kvarnströmillä (sd.), Sari Multalalla (kok.) ja Mari-Leena Talvitiellä (kok.). Talvitien kohdalla ylitys on 47 euroa, muilla joitakin satoja euroja.

Orpon lisäksi puolueiden puheenjohtajista myös Anna-Maja Henrikssonin ilmoituksesta löytyi epätarkkuus. Hän ei ilmoituksensa mukaan käyttänyt verkkomainontaan rahaa, mutta Metan tietokannasta löytyy kaksi vaalimainosta, joihin on ostettu näkyvyyttä hänen henkilökohtaiselle tililleen yhteensä 557 eurolla.

Useimpien kansanedustajien tilanne on päinvastainen kuin tässä jutussa aiemmin mainittujen, eli verkkomainontaan ilmoitettu summa oli huomattavasti suurempi kuin Metan tietokannasta löytyvä summa. Nämä kansanedustajat siis oletettavasti mainostivat myös muilla some-alustoilla tai verkkosivuilla.

VTV: Olennaiset virheet korjattava

VTV:n valvontapäällikkö Jonna Carlson ei suoraan kommentoi MTV Uutisten selvityksessään havaitsemia epätarkkuuksia, koska vaalirahoitusilmoitusten tarkistaminen on kesken.

– On mahdollista, että ilmoituksissa on virheitä. Valvonnassa käymme tällaiset tiedot läpi ja vertaamme niitä ilmoitusvelvollisten toimittamiin lisätietoihin. Jos havaitaan selkeästi olennainen virhe ilmoituksessa, heidän täytyy se tieto korjata, Carlson kertoo.

Carlsonin mukaan siihen ei kuitenkaan ole olemassa tarkkaa kriteeristöä, millainen virhe vaalirahoitusilmoituksessa on olennainen. Hänen mukaansa havaittua puutetta katsotaan suhteessa kokonaisuuteen.

Sille ei myöskään ole yksiselitteistä määritelmää, millainen mainos lasketaan kampanjoinniksi. Johan Kvarnströmin ja Sari Multalan kohdalla on tulkinnanvaraista, ovatko kaikki Metan alustoilla vaalien alla julkaistut mainokset olleet vaalimainoksia. Muutamassa niistä esimerkiksi kommentoidaan vaalikaudella tehtyjä politiikkatoimia tai kerrotaan, missä poliitikko on tavattavissa.

– Toki arvioitavaksemme voisi tulla tällainenkin tilanne, että katsottaisiin niitä ehdokkaan mainoksia läpi, kumpaan suuntaan se tulkitaan. Vaalien alla se rima tulkita nämä erilaiset ilmoitukset vaalityöksi on kuitenkin varsin matala.

Hakkaraisen virhe eurovaaleissa jäi korjaamatta

– Jos tieto ei ole tullut meille asti näistä virheellisyyksistä, voi tosiaan olla niin, että niitä ei ole myöskään valvonnassa nähty, kun meillä on ollut vain ehdokkaan itse toimittama aineisto käytettävissä, Jonna Carlson sanoo.

VTV toivoo laajempaa tiedonsaantioikeutta ja sanktioita

Valtiontalouden tarkastusvirasto on vaalirahoitusilmoitusten valvonnassa ilmoitusvelvollisten itsensä toimittaman tiedon, kuten kampanja-aikaisten tiliotteiden, varassa. Valvontapäällikkö Carlson selittää, että tämä tekee valvonnasta paikoin hampaatonta.

– VTV on tuonut kymmenisen vuotta esiin, että meidän tietojensaantioikeuksia tulisi parantaa. Meillä täytyisi olla oikeus pyytää tarkentavia tietoja esimerkiksi tukea antaneita tahoilta tai sellaisilta tahoilta, joilta ehdokas on joko ostanut, tai voidaan olettaa, että hän on ostanut palveluita tai tavaroita.