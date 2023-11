Riikka Purra kommentoi työllisyystoimia MTV:lle: "Työntekijän ei pitäisi olla erityisen huolissaan"

– Uudistukset, joita hallitus aikoo toteuttaa, ovat täysin valtavirtaa hyvin monissa vertailumaissamme, esimerkiksi muissa Pohjoismaissa. Oleellinen pointti on, että Suomessa nämä olisi pitänyt tehdä jo aikaa sitten, mutta vaikeaa se on tälläkin hetkellä kuten nähdään.

Onko hallitus työnantajan puolella?

Palkansaajajärjestöt perustelevat valitsemaansa toimintatapaa muun muassa sillä, että kolmikantainen valmistelu on ollut pelkkää teatteria eikä palkansaajien asiaa kuulla.

– Neuvottelut ovat tälläkin hetkellä käynnissä, itse en niihin tietenkään osallistu, mutta olen muuta kautta kuullut, että siellä on hyvinkin avointa keskustelua

– Kukaan ei ole hakemassa selkävoittoa mistään, mutta isänmaamme tarvitsee näitä toimia. Meillä on liiallisia jäykkyyksiä työmarkkinoillamme, olemme hyvin kituliaan kasvun maa ja julkinen talous on rapakunnossa. Meidän on kyettävä tekemään näitä toimia.