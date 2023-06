Kestääkö hallitus? Näin äänestivät SDP:n ja Liike Nytin puoluesihteerit – "Nyt on tarpeeksi syöty kampaviinereitä"

– Vaikka työmarkkinauudistukset – toivon, että niitä tehdään yhtä kunnianhimoisesti, kun mitä sinne on kirjattu, vitkastelematta. Nyt on tarpeeksi syöty kampaviinereitä, ja hallituksen on otettava niistä uudistuksista vastuu ja lähdettävä viemään niitä eteenpäin, Klemetti toteaa ja jatkaa:

– Hallitusohjelman iso ongelma on se, että hyvätuloiset ei osallistu näihin talkoisiin ollenkaan, vaan tulee isoja leikkauksia kaikkein pienituloisimmille ihmisille, joilla on kaikkein hankalinta tälläkin hetkellä, Rönnholm selventää.

Miten suurituloiset mukaan talkoisiin?

– Meidän tukijärjestelmämme on sellainen, voisi sanoa mosaiikki tai seitti, että varmasti kukaan ei rakentaisi sitä sillä tavalla, jos lähtisimme rakentamaan sosiaaliturvaa alusta. Työ on haastavaa – kun siellä yhtä palikkaa liikuttaa, niin sillä on kerrannaisvaikutukset. Mutta nyt siihen on kunnianhimoisesti lähdetty, jotta päästäisiin purkamaan kannustinloukkuja, Kokko luettelee.