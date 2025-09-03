Oppositio: Hallituksen talousote näyttää kirpoavan lopullisesti – "Mihinkään ei panosteta"

Oppositiopuolueet arvostelevat ankarasti hallituksen budjettiriihen päätöksiä. Esimerkiksi SDP:n mukaan suurituloisten veronkevennykset olisi pitänyt perua.

Opposition pääpuolueen SDP:n mukaan Petteri Orpon (kok.) hallituksen olisi miljardin euron sopeutustoimien sijaan pitänyt perua kevään kehysriihessä suurituloisille luvatut verokevennykset.

– Tällä hallituksella näyttää kirpoavan ote taloudesta lopullisesti. Hallitus keskittyy kirjanpitokikkailulla eläkerahastoja tyhjentämällä kaunistelemaan alijäämälukemia. Mutta tosiasiassa erittäin iso osuus siirretään tästä tuleville vuosille tavallisten palkansaajien maksettavaksi, SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ryöpytti MTV Uutisille.

Lindtmanin mukaan esimerkiksi 2 000 euroa ansaitseva myyjä ja opettaja jäävät veroratkaisuissa jopa miinuksen puolelle.

– Keskituloiset jäivät mopen osaan. […] Tämä on tietysti huono uutinen Suomen kasvulle.

Lindtmanin mukaan Suomesta uhkaa myös tulla koko EU:n suurimman työttömyyden maa.

Myös keskustan puheenjohtajan Antti Kaikkosen mukaan hallitus epäonnistui keskeisissä talous- ja työllisyystavoitteissaan.

Hänen mukaansa olisi pitänyt panostaa etenkin työllisyyden kasvuun, koska jopa joka kahdeksas suomalaisista on työttömänä.

– Nyt pitäisi hälytyskellojen soida, hän kommentoi.

Vihreät: Koulutukseen olisi pitänyt panostaa

Vihreät puolestaan kritisoi hallitusta siitä, ettei se tehnyt lisäpanostuksia koulutukseen.



– Erityisen pettynyt olen siihen, ettei panostettu koulutukseen, vaan jälleen itse asiassa leikataan tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoiminnasta, vaikka se olisi ainut tapa saada maan tuottavuus ja talous kasvuun, vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta totesi.

Virta ihmettelee sitä, miksi kokoomus ja RKP halusivat rasismiriihen jälkeen ylipäätään pitää hallituksen pystyssä.

Hänen mukaansa eilen tiistaina järjestetty hallituksen tiedotustilaisuus muistutti ”iltasatua, jossa kokoomus kertoo, että nyt tulee kymmenen kaunista asiaa ja Suomi nousee”.

– Kun niitä lukuja perkaa, mihinkään ei todella panosteta, mihinkään ei investoida. Sen sijaan leikataan kasvun ja tuottavuuden eväistä. Taitaa jäädä toivotaan, toivotaan -linjalle se kokoomuksen talouskasvu.

Vasemmistoliiton Koskela: Budjettikeskustelu jäi persujen rasismisekoilun alle

Vasemmistoliiton puheenjohtajan Minja Koskelan mukaan koko budjettikeskustelu jäi ”persujen rasismisekoilun” alle.

– Perussuomalaiset yrittävät siirtää huomiota pois siitä, että he ovat leikkaamassa jälleen kerran kaikkein pienituloisilta suomalaisilta ihmisiltä.

– Esimerkiksi kohtuuhintaisen asuntotuotannon alasajo on kyllä aivan radikaali toimenpide. Se tulee vaikuttamaan siihen, että ihmisiä tulee jäämään kodittomiksi ja häätöjen määrä kasvaa, Koskela totesi.

Hallitus päätti budjettiriihessään tehdä miljardin lisäsopeutuksen. Valtaosa tästä kohdistuu vasta vuodelle 2027.

Tämä auttaa hallitusta pääsemään tavoitteeseensa vakaannuttaa velkasuhdetta. Valtiovarainministeriö ennustaa, että velkasuhde lähtee jälleen kasvamaan vuonna 2028.

