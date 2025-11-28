Pöllöraati painottaa, että valtion taloutta koskevat puheet on otettava vakavasti.

Suomi joutui EU:n alijäämämenettelyyn eli niin sanotusti talouden tarkkailuluokalle tiistaina. Syynä se, että Suomen julkinen talous on liian heikossa jamassa.

– Me olemme kohta Kreikan tiellä, toteaa Iltalehden politiikan ja talouden toimituksen päällikkö Juha Ristamäki.

"Kreikan tiellä" Ristamäki viittaa Kreikan valtavaan talouskriisiin noin 15 vuotta sitten.

Tuoreimpien arvioiden mukaan Suomen julkinen talous on nyt pakkasella 4,5 prosenttia bruttokansantuotteesta ja ensi vuonna 4 prosenttia.

EU sallii lukemaksi enintään 3 prosenttia ja velan osalta 60 prosenttia suhteessa bkt:hen.

Julkisen velan odotetaan nousevan ensi vuonna yli 90 prosenttiin. Nyt velkasuhde on 88,1 prosenttia.

Luvut ovat peräisin Euroopan komission tilastoista.

Ristamäki kertoo lukeneensa arvion, että 40–60 prosentin velkasuhteen saavuttaminen vaatisi 5–6 prosentin talouskasvun.

– Kaikkihan ymmärtävät, että se on täysin mahdotonta. Tällä vaalikaudella nähty julkisen sektorin sopeuttaminen on aika pientä, mitä tällä menolla on luvassa.

"Saamme ihan itse päättää, miten sopeutamme"

EU:n "valvontakomissiota" ei sentään ole Suomeen tulossa, lieventää Uuden Suomen päätoimittaja Jenni Tamminen.

– Saamme ihan itse päättää, millä keinoilla nyt talouttamme sopeutamme, Tamminen lisää.

Niin ikään eduskunta päätti lokakuussa parlamentaarisesta "velkajarrusta" eli yksinkertaistettuna siitä, että ennen vaalikautta puolueet päättävät, kuinka paljon säästetään ja itse vaalikaudella puolestaan siitä, miten säästetään.

Lue velkajarrusta lisää: Neuvosto valvomaan säästäväistä eloa: Tätä velkajarru Suomelle tarkoittaa

Muitakin kavereita häpeäluokalla

MTV Uutisten politiikan toimittajan Antonia Berg muistuttaa, että Suomi ei ole yksin tarkkailuluokalla. Alla olevassa kuvassa on lista maista, jotka ovat myös alijäämämenettelyssä.

Mutta Bergin mukaan kyse on ennen kaikkea hallituksen häpeäpaalusta.

– Hallitus on pelotellut tarkkailuluokalla ja onhan se sitten noloa hallitukselle, että nyt sitten ollaankin täällä.

"Äärimmäisen nolona" tarkkailuluokalle joutumista pitivät myös Sdp:n Joona Räsänen ja keskustan Markus Lohi MTV:n Eduskunnan takahuone -ohjelmassa tiistaina.

Lohi lasautti, että tarkkailuluokalle joutuminen on Orpon hallitukselle koko vaalikauden pahin epäonnistuminen.

2:16 Näin Sdp:stä ja keskustasta reagoitiin tarkkailuokalle joutumisesta.

Itse pääministeri Petteri Orpo (kok.) on kommentoinut tarkkailuluokalle joutumista muun muassa valitettavana, mutta odotettuna asiana.

– Se vahvistaa sen, minkä jo itsekin tiedämme, eli että sopeuttamista pitää jatkaa, Orpo sanoi MTV:n Uutisextrassa muutamaa päivää aiemmin kuin EU:n päätös tuli.

Velkalaiva ei käänny

Olisiko Orpon hallitus voinut pelastautua tarkkailuluokalta, kysyy Huomenta Suomen juontaja Ivan Puopolo.

– Jos olisi ollut enemmän talouskasvua. Talous ei lähde rullaamaan. Täällä on salamyhkäinen jarru, toteaa Berg.

Salamyhkäisestä tai tuntemattomasta jarrusta puhui viime perjantaina valtiovarainministeriön ylijohtaja Mikko Spolander Helsingin Sanomille. Spolanderin mukaan "Suomen taloudessa on jokin jarru, joka hidastaa talouden elpymistä". Spolander ei ollut varma, mikä kyseinen jarru on.

Iltalehden Ristamäen mukaan hallitus voi myös katsoa peiliin.

– Hallitus on myös itse tehnyt sellaisia toimia, jotka ovat saattaneet johtaa siihen, että komissiossa on katsottu, että vaalikauden lopulla alkavat hanskat pudota. Kohta jokainen karvalakkilähetystö tulee pyytämään rahaa, niin annetaan niillekin.

Uuden Suomen Jenni Tamminen muistuttaa, että Orpon hallitus ei ole pääsyyllinen. Velkalaivaa on yritetty kääntää kovin voimin, mutta Suomen talouden alamäki johtuu useiden vuosien ongelmasta.

Summa summarum, nämä viestit taloudesta pitäisi ottaa vakavasti, Ristamäki kiteyttää.