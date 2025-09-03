Antti Lindtman: Orpo ryöstää

Antti Lindtman ei budjettiriihen tuloksia purematta niellyt.
– Huonoja uutisia Suomen kasvulle.
Näin kommentoi SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman MTV Uutisille Eduskuntatalon käytävällä, kun kysyimme ensireaktioita hallituksen kaavailemaan valtion budjettiin.
Petteri Orpon hallitus sai budjettiriihen valmiiksi tiistaina. Uusia sopeutustoimia tulee miljardilla eurolla vuodelle 2027. Toimet kohdistuvat etenkin korkotukilainavaltuuteen ja yritystukiin.
Lindtmanin mukaan "hallituksen ote kirposi taloudesta lopullisesti" ja toimet ovat olleet lähinnä "kirjanpitokikkailuilla kaunistelua" ja "eläkerahastoista ryöstämistä".
– Esimerkiksi nämä suurituloisiin kohdistetut veronkevennykset, jotka ensi ja seuraavalle vuodelle tulee: nämähän tämän vajeen ovat aiheuttaneet.
– Lasku siirtyy tuleville vuosille, näistä miljardien veroalennuksista ei tavalliselle keskituloiselle, vaikkapa opettajille jää käteen yhtään mitään, Lindtman toisteli.
Kuuntele SDP:n puheenjohtajan haastattelu kokonaisuudessaan yläpuolelta.