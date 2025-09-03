Antti Lindtman: Orpo ryöstää

Julkaistu 14 minuuttia sitten
Juho Lauri

juho.lauri@mtv.fi

Antonia Berg

antonia.berg@mtv.fi

Antti Lindtman ei budjettiriihen tuloksia purematta niellyt.

– Huonoja uutisia Suomen kasvulle.

Näin kommentoi SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman MTV Uutisille Eduskuntatalon käytävällä, kun kysyimme ensireaktioita hallituksen kaavailemaan valtion budjettiin.

Petteri Orpon hallitus sai budjettiriihen valmiiksi tiistaina. Uusia sopeutustoimia tulee miljardilla eurolla vuodelle 2027. Toimet kohdistuvat etenkin korkotukilainavaltuuteen ja yritystukiin.

Lindtmanin mukaan "hallituksen ote kirposi taloudesta lopullisesti" ja toimet ovat olleet lähinnä "kirjanpitokikkailuilla kaunistelua" ja "eläkerahastoista ryöstämistä".

– Esimerkiksi nämä suurituloisiin kohdistetut veronkevennykset, jotka ensi ja seuraavalle vuodelle tulee: nämähän tämän vajeen ovat aiheuttaneet.

– Lasku siirtyy tuleville vuosille, näistä miljardien veroalennuksista ei tavalliselle keskituloiselle, vaikkapa opettajille jää käteen yhtään mitään, Lindtman toisteli.

Hallituksen budjettiriihi: "Jouduimme tekemään jälleen säästöjä"

Antti Kurvinen: "Surkuhupaisa rasismiriihi" – yhdestä päätöksestä hallitus saa silti kiitosta

Palkansaajien ja yritysten verotus kevenee, asuntorakentamiseen ja yritystukiin leikkauksia – näistä hallitus budjettiriihessä päätti

Kuuntele SDP:n puheenjohtajan haastattelu kokonaisuudessaan yläpuolelta.

