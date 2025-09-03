Ruoka-avun tarve Suomessa kasvanut – kysely paljastaa karut syyt

Ruoka-avun tarve on kasvanut Suomessa merkittävästi viime vuonna, selviää Ruoka-apu.fi:n tuoreesta tilannekatsauksesta. Katsauksen mukaan erityisesti lapsiperheiden, nuorten sekä Ukrainasta paenneiden ja muiden maahanmuuttaneiden määrä ruoka-avun käyttäjinä on kasvanut.
– Kasvava avuntarve liittyy muun muassa sosiaaliturvan leikkauksiin, työttömyyden kasvuun ja elinkustannusten nousuun, sanoo Ruoka-apu.fi-palvelun hankepäällikkö Laura Kumpuniemi tiedotteessa.
Katsauksesta käy ilmi, että jaettavan ruuan määrä on vähentynyt.
Ruoka-apu.fi:n kyselyyn vastasi yli 280 ruoka-aputoimijaa eri puolelta Suomea.
Ruoka-apu.fi on valtakunnallinen ruoka-apua etsivien ja sitä järjestävien verkkopalvelu.