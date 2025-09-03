Ruoka-avun tarve Suomessa kasvanut – kysely paljastaa karut syyt

0:40imgKatso myös: Hallituksen leikkaukset sysäävät 27 000 lasta köyhyyteen.
Julkaistu 21 minuuttia sitten

MTV UUTISET–STT

Ruoka-avun tarve on kasvanut Suomessa merkittävästi viime vuonna, selviää Ruoka-apu.fi:n tuoreesta tilannekatsauksesta. Katsauksen mukaan erityisesti lapsiperheiden, nuorten sekä Ukrainasta paenneiden ja muiden maahanmuuttaneiden määrä ruoka-avun käyttäjinä on kasvanut.

– Kasvava avuntarve liittyy muun muassa sosiaaliturvan leikkauksiin, työttömyyden kasvuun ja elinkustannusten nousuun, sanoo Ruoka-apu.fi-palvelun hankepäällikkö Laura Kumpuniemi tiedotteessa.

Katsauksesta käy ilmi, että jaettavan ruuan määrä on vähentynyt.

Ruoka-apu.fi:n kyselyyn vastasi yli 280 ruoka-aputoimijaa eri puolelta Suomea.

Ruoka-apu.fi on valtakunnallinen ruoka-apua etsivien ja sitä järjestävien verkkopalvelu.

Lue myös: THL:n pysäyttävä luku: Lapsiköyhyys kasvaa odotettua enemmän

Lisää aiheesta:

MTV vieraili Helsingin leipäjonossa, jossa moni harkitsee itsemurhaa taloudellisten ongelmien vuoksi – "Me vaan kitkutellaan"Ruoka-avusta on tullut monelle osa arkea ja sen tarve pitkittyy, selviää SPR:n kyselystäVähävaraisille jaettava ruoka-apu vähentynyt dramaattisesti – hintojen nousu tuo lisää ihmisiä leipäjonoonJonot pitenevät ruoka-avussa, vaikka työttömien määrä pienenee: "Uusi ilmiö"Köyhyys ei näy välttämättä ulospäin –  lapset voivat jäädä ilman iltaruokaa, vaikka asiat vaikuttaisivat olevan kunnossa Joka kolmas ruoka-avun saaja häpeää ruoan hakemista
KöyhyysHyväntekeväisyysOrpon hallitusKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Köyhyys