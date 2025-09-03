Oppositiosta sataa kritiikkiä hallituksen budjettiriihelle – "Hallitukselle miljonäärit tulevat aina ensin"

SDP ei usko veronalennusten hyödyttävän pieni- ja keskituloisia. Vihreä ja vasemmistoliitto kritisoi "rasismiriihtä".

Oppositiopuolueet kritisoivat tuoreeltaan hallituksen budjettiriihen päätöksiä. Hallitus pääsi tiistaina sopuun uusista miljardin euron sopeutustoimista vuodelle 2027.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kommentoi viestipalvelu X:ssä, että hallituksen kasvutoimet jäivät minimaalisiksi ja "jäljelle jäivät leikkaukset ja kirjanpitokikkailu".

Hallitus kertoi tiistaina, että palkansaajien verotusta kevennetään. Lindtmanin mukaan kaikille suomalaisille luvattiin tuntuvat veronkevennykset, mutta pieni- ja keskituloiset jäivät nuolemaan näppejään ja yli satatuhatta tienaavat keräävät tuhansien eurojen lisäpotin.

– Järjestäytyneitä työntekijöitä rankaiseva ay-verovähennyksen poisto yhdessä työttömyysvakuutusmaksun nousun kanssa syövät käytännössä veronalennukset useimmilta pieni- ja keskituloisilta palkansaajilta kokonaan, Lindtman kirjoittaa.

SDP:n kansanedustaja Joona Räsäsen mukaan tavalliset suomalaiset joutuvat odottamaan kunnon veronkevennyksiä, koska "hallitukselle miljonäärit tulevat aina ensin".

– Hallituksen verolinja tarkoittaa miljoonatuloisille ensi vuonna keskimäärin 130 000 euron veroalea, kun samalla monen pari tonnia tienaavan myyjän verotus kiristyy, Räsänen sanoo SDP:n tiedotteessa.

Räsäsen mukaan veronkevennyksistä hyötyvät kunnolla vain yli 9 000 euroa kuukaudessa tienaavat ja monella keskituloisella hallituksen esittämien eri muutosten yhteisvaikutuksena tuloverotus jopa kiristyy.

– Tälle vuodelle hallitus kiristi keskituloisten verorasituksen kireimmilleen kymmeneen vuoteen ja siksi veronkevennyksissä pitää nyt olla tavallisten suomalaisten vuoro. Miljonäärit voivat hetken odottaa, Räsänen sanoi.

Keskusta ja vihreät kritisoi koulutuksen puutetta

Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hilkka Kemppi sanoo, että hallitukselta puuttuvat toimet kasvun ja luottamuksen tuplaamiseksi.

Kempin mukaan budjettiriihen suurin yllätys oli, että hallitus murtaa parlamentaarisen TKI-sovun ja leikkaa lisää jatkuvasta oppimisesta. Hallitus aikoo alentaa valtion T & K-panostusten kasvua 25 miljoonalla eurolla ensi vuonna ja 80 miljoonalla eurolla vuonna 2027.

– Osaamisesta ja innovaatioista leikkaaminen kuvaa hallituksen näköalattomuutta. Nämä säästöt olisi ollut mahdollista tehdä esimerkiksi työttömyysturvan katolla tai ruotsinlaivojen varustamotuen leikkauksella. TKI-panostusten leikkaus syö luottamusta investoinneilta, Kemppi sanoo tiedotteessa.

Kempin mukaan hallituksen leikkauksista kärsivät eniten lapsiperheet ja yksinhuoltajat, mutta kiittää kuitenkin esitystä nuorten työllistymissetelistä.

Myös vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kritisoi hallitusta haluttomuudesta panostaa koulutukseen. Virran mukaan tämä on lyhytnäköistä ja monella tapaa haitallista politiikkaa.

Virta ihmettelee, miksi RKP katsoi läpi sormien "rasismiriihtä".

– Ihmettelen, miksi RKP antoi hallituksen pysyä pystyssä, kun näköjään se ei tehnyt sitä ainakaan siksi, että olisi vastineeksi saanut toteuttaa kunnianhimoista koulutuspolitiikkaa, Virta sanoo.

Hallitus kertoi budjettiriihen jälkeen, ettei se tee lisäleikkauksia koulutukseen. Virran mukaan hallitus tekee merkittävän virheen, kun se ei panosta koulutukseen.

Vasemmistoliiton Koskela: Rasismifarssi

Vasemmistoliiton puheenjohtajan Minja Koskelan mukaan budjettiriihen tulokset olivat pettymys. Hän kritisoi sitä, että suurin osa budjettiriihestä käytettiin hallituksen sisäiseen kriisineuvotteluun rasistisen puheen "pelisäännöistä".

– Rasismifarssilla kokoomus ja RKP taas osoittivat, että ne ovat täysin valmiita katsomaan rasismia läpi sormien, kunhan pääsevät toteuttamaan leikkauspolitiikkaansa, Koskela sanoo tiedotteessa.

Koskelan mukaan leikkauksia kohdistui nyt erityisesti kohtuuhintaiseen asuntorakentamiseen. Hallitus päätti leikata 365 miljoonalla eurolla valtion tukeman asuntotuotannon vuotuista korkotukilainavaltuutta eli ara-lainojen valtuuksia.

Koskelan mukaan päätös hyydyttää entisestään sosiaalista asuntotuotantoa, lisää rakennusteollisuuden ahdinkoa ja syventää taantumaa.

– Kasvavan asunnottomuuden, lisääntyvien häätöjen ja pidentyvien leipäjonojen Suomessa tarvittaisiin päinvastaista politiikkaa. Rasismisirkuksensa varjossa Orpon hallitus toteuttaa politiikkaa, joka ajaa pienituloiset suomalaiset kadulle, Koskela sanoo.