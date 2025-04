SDP:n Lindtman Uutisextrassa: Orpon hallituksen jäljiltä riittää korjattavaa

Hallituksen riihipäätökset eivät mene sellaisinaan läpi eduskunnasta. Näin uskoo SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman MTV:n Uutisextran haastattelussa. Lindtmanin mukaan Suomeen jää paljon korjattavaa Orpon hallituksen jäljiltä.

Suomen talouskasvu on ollut kituliasta vuoden 2008 jälkeen.

Antti Lindtmanin mukaan on selvää, että Suomen talous tarvitsee piristysruiskeen.

– Kyllä ehdottomasti riuskoja kasvutoimia tarvitaan. Itse asiassa tässä suhteessa varmasti tämä (hallituksen) tavoite on oikea, mutta tässä on kaksi ongelmaa. Yksi on se, että hallitus ryhtyi näihin kasvutoimiin liian myöhään ja ongelma kaksi on, että on hyvin kyseenalaista, saadaanko näillä toimilla Suomen talous kasvuun.

Petteri Orpon hallituksen puoliväliriihessä tekemät veronkevennykset ovat SDP:n mielestä kuitenkin väärä keino. SDP kohdistaisi veronkevennykset nimenomaan pieni- ja keskituloisiin - ei hyvätuloisiin. Lindtman ei myöskään usko, että yhteisöveron laskeminen 20 prosentista 18 prosenttiin lisäisi investointeja Suomeen.

– Mitä tulee yhteisöveroon, niin meidän linjamme on hyvin selvä. Suhtaudumme hyvin skeptisesti tällaiseen yleiseen yhteisöveron alennukseen, sen sijaan tekisimme investointikannustimen.

Päätökset voivat vielä muuttua

Lindtman suhtautuu epäilevästi siihen, että hallituksen puoliväliriihessä tekemät päätökset edes menisivät sellaisinaan läpi eduskunnasta. Esimerkiksi ammattiliittojen jäsenmaksujen verohuojennuksen poisto saattaa vielä muuttua eduskuntakäsittelyssä, uskoo Lindtman.

– Tässähän voi osalle näistä päätöksistä käydä niin kuin sairaussakolle, eli hallitushan joutui sitten lopulta taipumaan ja perumaan tämän päätöksen.

Lindtman ei halunnut vielä tässä vaiheessa ottaa kantaa siihen, aikooko SDP peruttaa hallituksen tekemiä veronkevennyksiä, jos puolue voittaa eduskuntavaalit parin vuoden päästä.

– Selvää on, että hallituksen jäljiltä jää paljon korjattavaa tähän yhtyeiskuntaan, mutta kantaa otetaan vuoden 2027 vaaliohjelmassa.