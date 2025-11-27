Hallituspuolueet eivät löytäneet järjestelmän kokonaisuudistuksesta sopua aikarajan puitteissa.
Valtiovarainministeriö selvittää, onko kuntien valtionosuusjärjestelmään mahdollista tehdä rajattuja, sitä selkiyttäviä muutoksia vielä tämän hallituskauden aikana.
Ministeriö kertoo asiasta tiedotteessa.
Hallituspuolueet eivät löytäneet järjestelmän kokonaisuudistuksesta sopua aikarajan puitteissa. Uudistusta ei siten viedä eteenpäin tällä hallituskaudella.
Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.) kertoi uudistuksen kaatumisesta viime perjantaina. Uudistus olisi muuttanut sitä, miten kunnat saavat valtiolta rahaa.
Kuntien oman talousvalmistelun aikataulujen kannalta liikkumavara on kuitenkin vähäinen ja mahdolliset muutospolut ovat rajallisia.
Valtiovarainministeriön valmistelutyö on tuottanut laajan tietopohjan, jota hyödynnetään valtionosuusjärjestelmän jatkokehittämisessä.